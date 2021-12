Sébastien Haller, de estreante aos 27 anos a artilheiro da Champions

O centroavante do Ajax Sébastien Haller, 27 anos, parece não ter sentido o peso de jogar a Liga dos Campeões pela primeira vez. Ele é o artilheiro da fase de grupos, com 10 gols, e atingiu o feito de ser o segundo jogador a marcar em todos os jogos da primeira fase – antes, somente Cristiano Ronaldo, na temporada 2017/2018, havia obtido o feito. Com 1,90m de altura e com passagens por clubes da Inglaterra e Alemanha, o jogador nascido na França e que defende a seleção da Costa do Marfim chegou ao gigante de Amsterdã no início deste ano e vem sendo um dos destaques da campanha do time, que passou para as oitavas na liderança do grupo C, com 100% de aproveitamento.

Além de desbancar favoritos a artilharia como Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah e Robert Lewandowski, o parceiro de ataque dos brasileiros Antony e David Neres, que também vêm brilhando na Champions, marcou mais gols que alguns times inteiros, como Barcelona (2) e Inter de Milão (8) nesta fase. O camisa 22 do Ajax atua como centroavante, e une características versáteis.

Grandalhão, tem facilidade para ganhar dos zagueiros e mobilidade dentro da área. Em 488 minutos em seis partidas, Haller marcou todos os 10 tentos de dentro da grande área, sendo 3 de pé direito, 3 de canhota, 3 de cabeça e 1 de peito. A competição parece não ter pesado nem mesmo na sua partida de estreia, quando balançou a rede em 4 oportunidades na partida contra o Sporting, de Portugal, na vitória do Ajax por 5 a 1 na primeira rodada. “Foi um começo dos sonhos, marcar quatro gols fora de casa é especial, não consigo acreditar”, disse, na ocasião, à Uefa.

⚪️🔴⚪️ Sébastien Haller's record-breaking season: 1st player to score 4 times on his debut since Marco van Basten 🤯 2nd player to register in all 6 group games after Cristiano Ronaldo in 2017/18 ⚽️ Fastest player to score 10 goals in competition history (6 games) 👏#UCL pic.twitter.com/XAKSCL0zNZ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 9, 2021

A boa aparição também se repete no Campeonato Holandês, do qual é vice artilheiro com nove gols. Desde que chegou ao Ajax, em janeiro deste ano, o franco-marfinense marcou 19 gols e serviu os companheiros 6 vezes em 21 jogos. Haller tem passagens pelo holandês Utrecht, quando também trabalhou com o técnico Erik ten Hag – hoje no Ajax-, além dos clubes Eintracht Frankfurt, da Alemanha, e do inglês West Ham. Na atual temporada, está a cinco gols de alcançar a melhor marca da carreira, de 2015/2016, quando atuava pelo Utrech e marcou 24 gols em 42 jogos.

O jogador veio contestado do West Ham, pelo qual marcou 14 gols em 54 partidas, perdeu a titularidade e ficou na reserva em vários jogos. O Ajax o comprou em janeiro deste ano por 22,5 milhões de euros, cerca de 141,65 milhões de reais na cotação atual, com contrato até junho de 2025. Parece um valor alto, mas foi a metade do que o West Ham pagou ao Frankfurt por ele, em 2019: 50 milhões de euros, cerca de 314,78 milhões de reais na cotação atual, à época a maior transação da história do clube.

“Não vejo como um passo atrás em minha carreira, vejo como um passo a mais. Hoje estou jogando com grandes jogadores também. Sofri um pouco para me adaptar ao sistema do West Ham e ao clube como um todo, e vejo que essa mudança veio em boa hora para ambos os lados”, disse o jogador, em sua primeira entrevista coletiva na nova casa.

Sebástien Haller nasceu em Rogis-Orangis, na França. É filho de pai francês e de mãe da Costa do Marfim, e tem ambas as nacionalidades. Nas categorias de base jogou pelo clube francês Auxerre, onde estreou como profissional em 2012. Foi convocado para as categorias de base da seleção francesa, mas optou por defender a seleção africana no profissional.

A carreira do franco-marfinense começou a deslanchar na passagem por outro time holandês, o Utrecht. Tendo feito sua passagem mais goleadora na temporada 2015/2016 quando marcou 24 gols em 42 jogos e ganhou a confiança do técnico ten Hag. Antes do Ajax, suas marcas mais expressivas haviam sido no Frankfurt, pelo qual fez 33 gols em 77 jogos, servindo os companheiros também em 17 oportunidades. Na temporada 2017/2018 marcou quatro gols que ajudaram o time a conquistar a Copa da Alemanha, seu primeiro título da carreira.

Aos 27 anos, Haller talvez não atraia mais tanto interesse das equipes mais badaladas do continente, mas, caso consiga manter a boa forma no mata-mata da Champions, poderá entrar para o grupo de grandes ídolos do clube tetracampeão europeu.

