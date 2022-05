Seattle Sounders campeão: Mundial de Clubes terá time dos EUA pela 1ª vez

O Seattle Sounders, dos Estados Unidos, derrotou o Pumas, do México, na madrugada desta quinta-feira, 5, em Seattle, por 3 a 0. Com o resultado, o time americano conquistou a Liga dos Campeões da Concacaf, quebrando sequência mexicana de 16 anos, e será a primeira equipe dos EUA a jogar o Mundial de Clubes.

Após empate em 2 a 2 na ida, atuando na Cidade do México, o jogo de volta ficou ainda mais decisivo. Invictos na competição, os Sounders puderam decidir em casa, no Lumen Field, estádio que também abriga partidas do Seattle Seahawks, time de futebol americano. A equipe campeã abriu o placar no fim do primeiro tempo, quando o peruano Raúl Ruidíaz, ex-Coritiba, marcou. O atacante voltou a balançar as redes na reta final do duelo.

O gol que sacramentou o resultado saiu dos pés de Nicolás Lodeiro, uruguaio que defendeu Botafogo e Corinthians entre 2012 e 2015. Os brasileiros João Paulo, titular da equipe, e Léo Chú fizeram parte do elenco campeão.

Em toda a história da Liga dos Campeões da Concacaf, apenas dois times dos Estados Unidos haviam sido campeões antes: o DC United, em 1998, e o Los Angeles Galaxy, em 2000. À época, porém, não existia o Mundial de Clubes no formato atual, com equipes de todos os continentes participando.

Desde 2009 na Major League Soccer (principal liga de futebol dos EUA), o Seattle Sounders é um dos times com grande investimento no país. Segundo a Forbes, em 2013, antes mesmo de levantar algum troféu de relevância, o clube já era o mais valioso do futebol dos Estados Unidos.

