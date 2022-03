São Paulo x São Bernardo: onde assistir ao jogo desta terça-feira, 22

Dando início às quartas de final do Campeonato Paulista, o São Paulo recebe o São Bernardo nesta quarta-feira, 22, às 20h30 (de Brasília), no Morumbi. O Tricolor, líder do Grupo B, vem de vitória por 2 a 1 contra o Botafogo, neste sábado, 19, e tem a vantagem do mando de campo. Já o clube do ABC, que ficou em segundo lugar na mesma chave do adversário, vem de empate por 0 a 0 contra o Guarani. Quem vencer avança às semifinais.

Já no Campeonato Mineiro, a semifinal entre Cruzeiro x Athletic Club está marcada para às 20h30 (de Brasília), no Mineirão. O Athletic garantiu o segundo lugar na fase de classificação do Mineiro e terá a vantagem de jogar por dois empates para avançar à final do torneio. Já a Raposa, que ficou em terceiro, vem de derrota: jogando com o time reserva, perdeu para o Patrocinense por 2 a 1.

Confira a programação e onde assistir aos jogos desta terça-feira:

Campeonato Paulista

20h30

São Paulo x São Bernardo – Premiere, Paulistão Play

Campeonato Mineiro

20h30

Cruzeiro x Athletic Club – Futebol Mineiro TV, O Tempo

