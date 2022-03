São Paulo x Palmeiras: onde assistir ao jogo de ida da final do Paulista

A noite desta quarta-feira, 30, será de Choque-Rei pelo jogo de ida da final do Campeonato Paulista. O primeiro confronto da decisão entre São Paulo x Palmeiras está marcado para às 21h40 (de Brasília), no Morumbi. O Tricolor vai em busca do segundo título paulista consecutivo, como aconteceu há 29 anos atrás, quando foi campeão em 1991 e 1992.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

A equipe de Rogério Ceni bateu o Corinthians por 2 a 1, no último domingo, 27, e avançou à final. Já o alviverde, que tem o melhor ataque da competição e até o momento está invicto, busca o seu primeiro título sem perder nenhuma partida no estadual, o último foi em 1972, curiosamente contra o São Paulo.

Este é o segundo ano consecutivo em que os times se enfrentam em uma decisão. Em 2021, também pelo Paulista, a primeira partida terminou empatada por 0 a 0 no Allianz Parque. Em casa, o Tricolor bateu o rival por 2 a 0 e levantou a taça do Paulista, quebrando um jejum de títulos que já durava oito anos. Este será o 23º confronto em mata-matas e torneios de pontos corridos entre as equipes.

O clássico será transmitido ao vivo pela Record TV, HBO Max, TNT Sports, Paulistão Play e Premiere. O jogo de volta está marcado para domingo, 3, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Campeonato Paulista

21h40

São Paulo x Palmeiras – Paulistão Play, Premiere, HBO Max, Estádio TNT Sports e Record TV

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!