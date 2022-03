São Paulo x Palmeiras, Libertadores e mais: confira jogos desta quinta, 10

O futebol brasileiro segue a pleno vapor nesta quinta-feira, 10. Em confronto atrasado pela quarta rodada do Campeonato Paulista, São Paulo x Palmeiras se enfrentam às 20h30 (de Brasília), no estádio do Morumbi. Mesmo com jogos a menos, as equipes detém as duas melhores campanhas da competição até aqui: o Palmeiras tem 20 pontos, enquanto o São Paulo 17.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Ainda pela segunda fase da Copa do Brasil, Pouso Alegre-MG e Coritiba se enfrentam, às 21h30 (de Brasília), no estádio Manduzão.

A terceira fase da Libertadores ainda terá a partida entre Universidad de Quito-EQU x The Strongest-BOL, às 21h30 (de Brasília), no estádio Olímpico Atahualpa, no Equador.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta quinta-feira:

Campeonato Paulista

20h

São Paulo x Palmeiras – Premiere

Continua após a publicidade

Copa do Brasil

21h30

Pouso Alegre-MG x Coritiba-PR – SporTV e Premiere

Avaí x Ceilândia – SporTV e Premiere

Copa Libertadores

21h30

Universidad de Quito-EQU x The Strongest-BOL – ESPN, Star+

Copa Sul-Americana

19h15

Unión Española-CHI x Antofagasta-CHI – Conmebol TV

Nacional-PAR x Guaireña-PAR – Conmebol TV

Hermanos Colmenarez-VEN x La Guaira-VEN – Conmebol TV

21h30

Jorge Wilstermann-BOL x Guabirá-BOL – Conmebol TV

La Equidad-COL x Junior Barranquilla-COL – Conmebol TV

Delfín-EQU x 9 de Outubro-EQU – Conmebol TV

Montevídeo Wanderers-URU x Cerro Largo-URU – Conmebol TV

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!