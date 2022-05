São Paulo x Juventude: onde assistir à Copa do Brasil nesta quinta

Nesta quinta-feira, 12, São Paulo e Juventude se enfrentam na Arena Barueri, pelo jogo de volta da terceira rodada da Copa do Brasil. A partida esta marcada para às 19h30 (de Brasília) e terá transmissão pela plataforma de streaming Amazon Prime Vídeo.

Como mandante em Barueri, por conta de evento que acontece na data da partida, o Tricolor deve entrar em campo com um time alternativo motivado pelo desgaste das principais peças do elenco.

Na partida de ida, os times empataram por 2 a 2 no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Se vencer por um gol de diferença, a equipe do técnico Rogério Ceni pode garantir a classificação para as oitavas de final. Caso empatem novamente, o jogo será decidido nos pênaltis.

Comandado pelo técnico Eduardo Baptista, o time gaúcho tem alguns desfalques já confirmados como o atacante Capixaba e o meia Marlon.

Em contrapartida, deve contar com a volta do centroavante Ricardo Bueno, do lateral-direito Moraes e do volante Élton, que estão em processo de transição de lesões e podem ter seus nome relacionados no duelo.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta quinta:

Copa do Brasil

19h

Vitória x Fortaleza – SporTV e Premiere

19h30

Cruzeiro x Remo – Amazon Prime Vídeo

São Paulo x Juventude – Amazon Prime Vídeo

21h30

Santos x Coritiba – Amazon Prime Vídeo

Botafogo x Ceilândia-DF – SporTV e Premiere

