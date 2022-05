São Paulo x Jorge Wilstermann: onde assistir à Sul-Americana nesta quinta

Em partida válida pela quinta rodada da fase de grupos da Sul-Americana, o São Paulo recebe o Jorge Wilstermann-BOL, no estádio do Morumbi, nesta quinta-feira, 19. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília) com transmissão pelo serviço de streaming Conmebol TV.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca

Líder no grupo D, com dez pontos, a equipe do técnico Rogério Ceni está invicta na competição. Na última vez que entrou em campo no torneio, empatou por 0 a 0 contra o Everton, do Chile.

Agora, o Tricolor Paulista vai em busca da vitória em casa para assim poder garantir sua vaga nas eliminatória da Sula. Caso a partida entre os outros dois times da chave, Everton e Ayacucho, termine empatada o São Paulo já estará classificado.

O Jorge Wilstermann chega para a partida em uma fase não muito boa, já que nos dez últimos jogos que disputou venceu apenas um. Para completar, é o quarto colocado da chave na Sul-Americana com dois pontos.

Com chance quase nula de conseguir se classificar para a próxima fase do torneio, a equipe de Cochabamba deve entrar em campo com uma equipe alternativa, visando conservar alguns atletas para os jogos do Campeonato Boliviano.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta quinta-feira:

Libertadores

19h

Atlético-MG x Independiente Del Valle-EQU – ESPN, Star+, Conmebol TV e Facebook (Copa Libertadores)

Continua após a publicidade

21h

River Plate-ARG x Colo-Colo-CHI – ESPN, Star+ e Facebook (Copa Libertadores)

23h

Deportivo Cali-COL x Always Ready-BOL – Conmebol TV

Brasileiro Série B

19h

Grêmio x Criciúma-SC – Premiere

Vila Nova-GO x Chapecoense – Premiere e SporTV

21h30

Guarani x Vasco – Premiere

Náutico x CSA-AL – Premiere e SporTV

Sul-Americana

19h15

Unión Santa Fé-AGR x Fluminense – Conmebol TV

Independiente-ARG x La Guaira-VEN – Conmebol TV

21h30

Metropolitanos-VEN x Barcelona de Guayaquil-EQU – Conmebol TV

Lanús-ARG x Montevideo Wanderers-URU – Conmebol TV

São Paulo x Jorge Wilstermann-BOL – Conmebol TV

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!