São Paulo x Cuiabá: onde assistir ao Brasileirão neste domingo

Invicto há sete partidas na temporada – não perde desde a derrota por 3 a 1 para o Flamengo, em 17 de abril -, o São Paulo recebe neste domingo, 15, o Cuiabá, no Morumbi, em confronto válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida pela TV Globo e pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

O Tricolor é outro time que chega embalado pela classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. Na quinta, 12, venceu o Juventude por 2 a 0, na Arena Barueri, e se manteve vivo na competição nacional.

Para o confronto, o técnico Rogério Ceni avalia o retorno do volante Rodrigo Nestor, vetado do confronto do meio de semana devido a uma indisposição no aquecimento. Seguem fora o goleiro Tiago Volpi, com dores no ombro, o volante Andrés Colorado, em recuperação de lesão muscular, e o atacante Gabriel Sara, em tratamento após cirurgia no tornozelo direito.

Diferente do rival, o Cuiabá passa por um delicado momento. Eliminado da Copa do Brasil nos pênaltis para o Atlético-GO, a diretoria do clube optou por demitir o técnico Pintado, promovendo o auxiliar fixo Luiz Fernando Iubel à função interinamente.

O time iniciou a rodada na 11ª colocação, com sete pontos. Do time que iniciou diante dos goianos, o experiente meio-campista Rodriguinho deve volta a ser titular. Ele é o artilheiro do time na temporada, com 11 gols.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste domingo:

Brasileiro Série A

16h

São Paulo x Cuiabá – TV Globo e Premiere

Continua após a publicidade

17h30

Coritiba x América-MG – Premiere

18h

Botafogo x Fortaleza – Premiere

Avaí x Juventude – Premiere

19h

Goiás x Santos – SporTV e Premiere

Brasileiro Série B

16h

Vasco x Bahia – TV Globo, SporTV e Premiere

Náutico x Cruzeiro – TV Globo, SporTV e Premiere

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!