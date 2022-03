São Paulo x Corinthians, Santos e mais: onde assistir aos jogos de sábado

São Paulo e Corinthians fazem neste sábado, às 16h (de Brasília), no Morumbi, o principal confronto da décima rodada do Campeonato Paulista. O clássico ganhou ainda mais força pela estreia do técnico português Vitor Pereira. A equipe do Parque São Jorge tenta por fim a um incômodo tabu de cinco anos sem vencer no estádio rival. No período foram oito jogos, com cinco vitórias do Tricolor e três empates.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Mais tarde, às 18h30 (de Brasília), o Santos, pela primeira vez sob o comando do argentino Fábian Bustos, encara a Ferroviária, na Fonte Luminosa.

No Carioca, o Resende pega o líder Fluminense, às 16h (de Brasília), no estádio da Cidadania. Pelo Campeonato Gaúcho, Novo Hamburgo x Grêmio entram em campo às 16h30 (de Brasília), no estádio do Vale.

Pelo Brasileirão Feminino, o Corinthians também joga contra o Red Bull Bragantino, às 14h (de Brasília), na Fazendinha. Mais tarde, às 16h (de Brasília), o Internacional enfrenta o Cresspom, no estádio do Sesc Protásio Alves.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste sábado:

Campeonato Paulista

16h

São Paulo x Corinthians – HBO Max e Estádio TNT Sports

16h30

Ferroviária x Santos – Paulistão Play, YouTube e Premiere

20h30

Santo André x Ituano – Paulistão Play, Premiere, HBO Max e Estádio TNT Sports

Ponte Preta x Água Santa – Paulistão Play e Premiere

Campeonato Carioca

11h

Nova Iguaçu x Portuguesa – Cariocão Play

Continua após a publicidade

16h

Resende x Fluminense – Cariocão Play

Campeonato Mineiro

15h

Athletic Club x URT – Futebol Mineiro TV

16h

Tombense x Uberlândia – Futebol Mineiro TV

16h30

América-MG x Villa Nova – Futebol Mineiro TV

Campeonato Gaúcho

16h30

Novo Hamburgo x Grêmio – RBS, SporTV e Premiere

19h

Ypiranga x Caxias – RBS, SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Feminino

14h

Corinthians x Red Bull Bragantino – Band

15h

São José x Avaí – SporTV

16h

Internacional x Cresspom – SporTV e Band

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!