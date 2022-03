São Paulo x Corinthians: onde assistir à semi do Paulista neste domingo

O domingo será de clássico na semifinal do Campeonato Paulista. São Paulo x Corinthians, entram em campo às 16h (de Brasília), no estádio do Morumbi. O alvinegro vem de vitória nos pênaltis contra o Guarani e, apesar de a equipe ter pouco mais de 48h de descanso para o Majestoso, o técnico português Vítor Pereira prometeu manter o estilo de jogo ofensivo e focar na recuperação física e mental dos jogadores. Já o Tricolor, que teve dois dias a mais para se preparar, vem de vitória contra o São Bernardo, por 4 a 1, e terá a torcida a seu favor durante o confronto.

No Campeonato Carioca, a bola rola entre Fluminense x Botafogo, pelo jogo de volta da semifinal do torneio, às 16h (de Brasília), no Maracanã. O Flu tem a vantagem de jogar pelo empate ou até de perder por um gol de diferença, já que venceu o jogo de ida por 1 a 0, nesta segunda-feira, 22. Já o alvinegro precisar ganhar o confronto por dois ou mais gols.

Já Atlético-MG x Caldense disputam vaga na final do Campeonato Mineiro. O jogo de volta está marcado para acontecer às 18h (de Brasília), no Mineirão. Após perder por 2 a 0 na partida de ida, a Caldense precisa vencer por três gols de diferença para deixar o Galo para trás e ir à final. Já o Atlético, apesar da vantagem, pode ter até 10 desfalques no time: Hulk, suspenso, Everson, Godín, Alonso, Guilherme Arana, Vargas e Savarino, convocados para as Eliminatórias da Copa do Mundo, Dodô, em recuperação de cirurgia e Luís Otávio, lesionado.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste domingo:

Campeonato Paulista

16h

São Paulo x Corinthians – Paulistão Play, Premiere, HBO Max, Estádio TNT Sports, Record TV

Campeonato Carioca

15h

Resende x Nova Iguaçu – Cariocão Play

16h

Fluminense x Botafogo – Cariocão Play, Eleven Sports

Campeonato Mineiro

16h

Villa Nova x Democrata – Futebol Mineiro TV

18h

Atlético-MG x Caldense – Globo (MG), SporTV, Premiere

Campeonato Brasileiro Feminino

11h

Santos x Corinthians – Band

Atlético-MG x Avaí – SporTV

15h

São Paulo x Grêmio – Canal do São Paulo FC no YouTube

Esmac x São José – SporTV

18h

Ferroviária x Internacional – SporTV

Eliminatórias da Copa – América do Norte e Central

17h05

Canadá x Jamaica – Star+

18h05

El Salvador x Costa Rica – Star+

20h

Estados Unidos x Panamá – Star+

20h05

Honduras x México – Star+

