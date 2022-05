São Paulo x Ceará: onde assistir ao Brasileirão neste sábado

O São Paulo recebe o Ceará neste sábado, 28, às 19h (de Brasília), no estádio do Morumbi, em confronto pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Depois de poupar titular na vitória por 1 a 0 sobre o Ayacucho-PER, na última quinta-feira, 26, pela última rodada da Sul-Americana, o Tricolor deve entrar em campo com a maioria de seus titulares.

Pela competição nacional, a equipe do técnico Rogério Ceni vem de um empate por 1 a 1 diante no clássico contra o Corinthians, na Neo Química Arena, somando 12 pontos até o momento – três vitórias, três empates e uma derrota, em terceiro lugar na tabela.

O Vozão chega embalado pela classificação na Sul-Americana, torneio no qual conseguiu manter 100% de aproveitamento na fase de grupos e garantiu vaga nas oitavas de final ao vencer o Independiente por 2 a 0, na Argentina, na última quarta-feira, 25.

No Brasileiro, contudo, a condição é bem diferente. A equipe do técnico Dorival Júnior está na zona de rebaixamento, na 19ª posição, com apenas cinco pontos – uma vitória, dois empates e três derrotas – três pontos abaixo do Cuiabá, primeiro time fora da zona da degola.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste sábado:

Brasileiro Série A

16h30

Goiás x Red Bull Bragantino – Premiere

19h

São Paulo x Ceará – Premiere

20h30

Fortaleza x Juventude – Premiere

Brasileiro Série B

16h30

CSA-AL x Novorizontino-SP – SporTV e Premiere

19h

Sampaio Corrêa-MA x Guarani – SporTV e Premiere

Brasileiro Feminino

14h

Corinthians x Avaí/Kindermann-SC – Band e Eleven Sports

15h

Red Bull Bragantino x Esmac-PA – Eleven Sports

Internacional x Real Brasília-DF – Eleven Sports

