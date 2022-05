São Paulo x Ayacucho: onde assistir à Sul-Americana nesta quarta

Pela sexta e última rodada da fase de grupos da Sul-Americana, o São Paulo recebe nesta quarta-feira, 25, o Ayacucho-PER, no estádio do Morumbi. A bola rola a partir das 19h15 (de Brasília) com transmissão pelo serviço de streaming Conmebol TV.

Líder do grupo D, com 13 pontos em cinco jogos, o Tricolor Paulista vem de empate por 1 a 1 no Majestoso do último domingo, 27, pela sétima rodada do Brasileirão.

Já classificado antecipadamente às oitavas de final, a equipe do técnico Rogério Ceni está invicta no torneio até agora e entra em campo somente para buscar o topo da tabela na classificação geral. Rogério Ceni pode escalar o time com um pouco mais de tranquilidade e entrar em com alguns reservas.

Já a equipe peruana chega em um momento complicado na temporada. O time é o 17º colocado na tabela do Campeonato Peruano e está a nove jogos sem vencer.

Na terceira posição do grupo, acumula quatro pontos com uma vitória, um empate e três derrotas. Após perder para o Everton por 2 a 0, na penúltima rodada, a equipe do técnico Alejandro Rubén já está matematicamente eliminada da competição.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta quarta-feira:

Sul-Americana

19h15

São Paulo x Ayacucho-PER – Conmebol TV

Lanús-ARG x Metropolitanos-VEN – Conmebol TV

Jorge Wilstermann-BOL x Everton-CHI – Conmebol TV

Montevideo Wanderers-URU x Barcelona de Guayaquil-EQU – Conmebol TV

21h30

La Guaira-VEN x General Caballero-PAR – Conmebol TV

ndependiente-ARG x Ceará – Conmebol TV

Libertadores

19h

Colo Colo-CHI x Fortaleza – Conmebol TV

River Plate-ARG x Alianza Lima-PER – Conmebol TV

21h

Independiente Del Valle-EQU x América-MG – ESPN e Star+

Peñarol-URU x Cólon-ARG – ESPN e Star+

Atlético-MG x Tolima-COL – ESPN, Facebook (Copa Libertadores) e Star+

Cerro Porteño-PAR x Olímpia-PAR – Conmebol TV

Brasileiro Série B

19h

Londrina x Operário-PR – SporTV e Premiere

