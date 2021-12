São Paulo vence o Santos no Allianz Parque e conquista o Brasil Ladies Cup

O São Paulo é o campeão da primeira edição do Brasil Ladies Cup. Na final do torneio de futebol feminino, o Tricolor venceu o Santos por 3 a 2, no Allianz Parque, neste domingo, 19, e ficou com a taça. Os gols do São Paulo foram anotados por Duda, Naná e Thaís Regina. Já o Santos fez com Brena e Ketlen.

O Santos chegou até a grande decisão após terminar na liderança do grupo A da competição, com 7 pontos. As Sereias da Vila empataram com Palmeiras, e vencerem River Plate e Flamengo. Já o São Paulo terminou em primeiro no grupo B, com 9 pontos, com triunfos contra América de Cali, Ferroviária e Internacional.

O primeiro tempo da decisão foi de amplo domínio do São Paulo, que logo abriu dois gols de vantagem. O primeiro foi anotado por Duda, aos 30 minutos, e o segundo por Naná, aos 38 minutos.

Logo no início da etapa final, o Santos diminuiu a desvantagem, aos 2 minutos, com Brena. Logo na sequência, aos 14 minutos, Thaís Regina marcou o terceiro para o Tricolor. Já aos 31 minutos, o time de Santos fez o segundo, com Ketlen.

O Brasil Ladies Cup é um evento organizado pela Federação Internacional de Football Soccer Society (FIFOS) com apoio da Federação Paulista de Futebol (FPF) com o objetivo de se consolidar como a Semana de Futebol Feminino no país.

🏆 É CAMPEEEEEÃÃÃÃÃÃÃOOO! O São Paulo venceu o Santos pelo placar de 3 a 2 e conquistou o Brasil Ladies Cup, no Allianz Parque!#FutebolFemininoTricolor#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/HQJ5UrRWOQ — São Paulo FC (@SaoPauloFC) December 19, 2021