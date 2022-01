São Paulo vence Cruzeiro e avança na Copinha

O São Paulo venceu o Cruzeiro por 2 a 1, nesta quarta-feira, 19, pelas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. Com isso, o clube paulista terá um clássico na semifinal: enfrenta o Palmeiras, com mando tricolor.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

A partida da próxima fase ainda não tem data, hora e local definido. Do outro lado da chave, América Mineiro e Santos fazem uma das semifinais, na sexta-feira, dia 21. A final está marcada tradicionalmente para 25 de janeiro, data de aniversário da cidade de São Paulo. Nesta edição, a decisão não acontecerá no Pacaembu, que passa por obras, e ainda não tem estádio estabelecido.

Atrasado por problemas com a iluminação e a ambulância, que precisou ser utilizada para o atendimento de pacientes no exterior do estádio, o jogo iniciou com domínio mineiro. Conhecido pela forte defesa, o Cruzeiro anulou o ímpeto inicial do São Paulo. Desse modo, aos 31 minutos de jogo, após cobrança de escanteio de Daniel, Ageu abriu o placar para a equipe de Belo Horizonte.

Em seguida, mais uma queda de energia e o duelo foi paralisado por 18 minutos. Após passar a maior parte do jogo sem agredir o adversário, uma boa trama são-paulina iniciada por Luiz Henrique, resultou em gol de Maioli, aos 65 minutos da etapa inicial, com passe de Caio.

No tempo final, o São Paulo se aproveitou do cansaço cruzeirense, que afrouxou a forte marcação, e levou perigo ao gol de Denivys, exigindo defesas do destaque na Copinha. Porém, aos 33 minutos do segundo tempo, João Adriano achou o camisa 11, Vitinho, grande nome tricolor no torneio, que finalizou e marcou após a bola desviar no zagueiro Matheus. Após tomar a frente do marcado, o time da capital paulista conseguiu segurar as investidas do Cruzeiro e cravou a vaga entre os quatro melhores da competição.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!