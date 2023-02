São Paulo tem base mais valiosa da América; Benfica lidera no mundo

O São Paulo é o time com a categoria de base mais valiosa da América do Sul, levando em conta os jogadores revelados no clube e em ação nas 50 principais ligas do mundo, segundo estudo do CIES Football Observatory. Totalizando 474 milhões de euros (2,6 bilhões de reais) em valor de mercado de seus formados, o Tricolor é o sétimo colocado no mundo, que tem como líder do ranking o Benfica, de Portugal, com 670 milhões de euros.

O estudo classificou as equipes de acordo com o valor total estimado de transferência de seus jogadores revelados nas categorias de base (pelo menos três anos entre os 15 e 21 anos).

Assim, o São Paulo teve 73 atletas na conta, que somaram o valor bilionário, tendo em vista que 58 milhões de euros (323 milhões de reais) ainda representam atletas com direitos de transferências ligados ao clube. O segundo brasileiro mais bem colocado é o Santos, em oitavo, que acumula 444 milhões de euros em seus pratas da casa (2,4 bilhões de reais)

Líder mundial, o Benfica é seguido pelo inglês Chelsea, que soma 630 milhões de euros no estudo, e pelo espanhol Barcelona, que tem suas “crias” avaliadas em 581 milhões de euros.

CONFIRA O TOP-10 MUNDIAL

1. Benfica – 670 milhões de euros

2. Chelsea – 630 milhões de euros

3. Barcelona – 581 milhões de euros

4. Ajax – 555 milhões de euros

5. Manchester City – 510 milhões de euros

6. PSG – 491 milhões de euros

7. São Paulo – 474 milhões de euros

8. Santos – 444 milhões de euros

9. Flamengo – 438 milhões de euros

10. Sporting e Arsenal – 399 milhões de euros

CONFIRA O TOP-10 BRASILEIRO

1. São Paulo – 474 milhões de euros

2. Santos – 444 milhões de euros

3. Flamengo – 438 milhões de euros

4. Fluminense – 383 milhões de euros

5. Palmeiras – 248 milhões de euros

6. Internacional – 223 milhões de euros

7. Corinthians – 213 milhões de euros

8. Grêmio – 167 milhões de euros

9. Avaí – 158 milhões de euros

10. Ituano – 134 milhões de euros

CONFIRA O TOP-5 SUL-AMERICANO

1. São Paulo – 474 milhões de euros

2. Santos – 444 milhões de euros

3. Flamengo – 438 milhões de euros

4. River Plate – 391 milhões de euros

5. Fluminense – 383 milhões de euros