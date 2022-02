São Paulo: negociações com Dínamo de Kiev são suspensas após ataque russo

Nesta quinta-feira, 24, após a Rússia invadir militarmente a Ucrânia, o Dínamo de Kiev, clube da capital ucraniana, abortou as negociações de jogadores que vinha fazendo com o São Paulo nas últimas semanas. A informação foi publicada pelo site ‘ge’.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Em um primeiro momento, o clube de Kiev sondou o meia Igor Gomes e teve negativa por parte dos representantes do atleta. O volante Rodrigo Nestor também foi alvo de olheiros do Dínamo, que chegou a fazer proposta à diretoria são-paulina, mas os valores não contentaram os tricolores. Havia ainda uma expectativa de que o time da capital ucraniana fizesse uma contraproposta nos dias seguintes, o que não aconteceu, devido às tensões entre o país e a Rússia.

O São Paulo, com o intuito de deixar suas finanças em dia, pretender fazer negócios na janela do meio do ano. Igor Gomes e Rodrigo Nestor estão entre os jogadores que podem ser negociados. Os dois estão à disposição para entrar em campo nesta quinta-feira, 24, às 21h30 (de Brasília), contra o Campinense, pela Copa do Brasil.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!