São Paulo lucra com transferências de David Neres no mercado europeu

Cria da base do São Paulo, o atacante David Neres ainda rende lucros ao clube mesmo seis anos depois de ter deixado o Morumbi. Próximo de ser oficializado como novo reforço do Benfica, de Portugal, o atleta deve pela segunda vez em um intervalo de seis meses render um bom dinheiro por conta do mecanismo de solidariedade da Fifa, ferramenta criada pela entidade que garante o repasse de até 5% das transferências aos clubes formadores.

Pelo fato de o São Paulo ter revelado Neres, que ficou no clube até seus 19 anos de idade, o Tricolor tem direito a 3% do valor de qualquer transferência feita. O Benfica deve pagar por David Neres o mesmo valor que o time ucraniano desembolsou, 12 milhões de euros (cerca de 64,5 milhões de reais), valor que pode render aproximadamente 1,9 milhão de reais para o São Paulo.

Em janeiro deste ano o jogador saiu do Ajax e foi para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, vendido por 12 milhões de euros, o que gerou um lucro de 2,2 milhões de reais aos cofres do Tricolor na conversão da época.

A transferência até poderia ter chegado a valores mais altos, porém em meio à guerra entre Rússia e Ucrânia, que interrompeu a agenda dos campeonatos do país, o jogador nem chegou a estrear pelo clube em partidas oficiais. Dessa forma, o Shakhtar Donetsk deixou o atleta disponível do mercado e aceitou a proposta dos portugueses.

Ou seja, com as duas transferências só neste ano, o clube paulista pode embolsar pouco mais de 4 milhões de reais, quantia que ajudaria a quitar parte da dívida de 700 milhões de reais que o time tem.

Além de David Neres, existe ainda a possibilidade de transferência do atacante Antony, que também é cria de Cotia, para o Manchester United, que demonstrou interesse pelo jogador.

Neste caso, a transferência renderia ao São Paulo 20% do valor da venda, quantia que foi estipulada pelo Ajax e colocada em contrato quando o clube de Amsterdã comprou o atleta em 2020 por 16 milhões de euros. A imprensa britânica diz que o United cogita pagar até 60 milhões de euros (322 milhões de reais) pelo atacante brasileiro.

