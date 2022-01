São Paulo já tem ‘barca’ com 10 nomes; veja quem mais pode sair

Depois de um fim de temporada decepcionante em 2021, brigando contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o São Paulo passa por uma reformulação para adequar o elenco às preferências do treinador Rogério Ceni e da diretoria comandada por Carlos Belmonte. Até aqui, dez jogadores já deixaram o clube, que ainda tenta se desfazer de outros nomes.

Quem já saiu?

Lucas Perri: reserva de Tiago Volpi no ano passado, o goleiro de 24 anos foi emprestado para o Náutico até o fim de 2022.

Denis Júnior: mais um goleiro que não fica. Após passar 2021 defendendo o time sub-23 do Bahia por empréstimo, o atleta de 23 anos foi contratado em definitivo pela equipe de Salvador.

Orejuela: o lateral direito teve uma temporada bastante apagada no São Paulo e acertou seu retorno ao Grêmio por empréstimo de um ano. O colombiano já havia defendido o time gaúcho em 2020.

Bruno Alves: o zagueiro de 30 anos também foi emprestado ao Grêmio, mas até o meio de 2023, quando também termina seu contrato com o São Paulo. Ou seja, ele não vestirá mais a camisa do Tricolor paulista.

Rodrigo Freitas: aos 23 anos, o zagueiro revelado na base do São Paulo viu seu contrato se encerrar em 31 de dezembro, sem renovação, e ainda busca um novo clube.

William: o volante de 35 anos teve um ano para se esquecer com a camisa são-paulina. Após duas lesões de joelho e apenas nove jogos, ele também não teve seu contrato renovado no fim do ano e está sem clube.

Shaylon: o meia de 24 anos tinha contrato até janeiro de 2022, mas fez um acordo com a diretoria e rescindiu o vínculo ainda em dezembro. Também procura um novo clube para jogar.

Benítez: o meia argentino viveu um ano de altos e baixos, com boas partidas intercaladas com problemas físicos e atuações apagadas. O São Paulo não exerceu a opção de compra de 3 milhões de dólares (cerca de R$ 17 milhões), e o jogador de 27 anos voltou para o Independiente. Agora, está perto de fechar com o Grêmio.

Rojas: o atacante equatoriano se despediu do São Paulo ainda em novembro, quando rescindiu seu contrato. Aos 32 anos, também busca um novo clube.

Galeano: destaque na base são-paulina, o atacante paraguaio de 21 anos estava emprestado pelo Rubio Ñu, e o Tricolor também não exerceu o direito de compra.

Quem ainda pode sair?

Liziero: o volante está envolvido em negociações com o Internacional, que quer contar com ele para 2022. A intenção dos gaúchos é ter o jogador de 23 anos por empréstimo.

Vitor Bueno: o São Paulo tem interesse em vender o meia-atacante, que tem contrato até dezembro de 2023, mas sofre com a falta de boas propostas que convençam o jogador a sair.

Eder: o atacante de 35 anos está fora dos planos do São Paulo após uma temporada marcada por problemas físicos. O clube tenta um acordo com o jogador para rescindir o contrato, que vai até dezembro de 2022, de forma amigável.

Pablo: bastante criticado pela torcida em 2021, o centroavante também foi colocado no mercado pelo São Paulo, mas ainda não saiu negócio. O Ceará chegou a manifestar interesse, mas a transferência ainda não se concretizou. O contrato de Pablo, que custou R$ 26 milhões, vai até dezembro de 2022.

E quem chegou?

Por enquanto, o São Paulo tem três contratações anunciadas oficialmente: o goleiro Jandrei, que veio do Santos, e os dois ex-gremistas Rafinha, lateral direito, e Alisson, meia-atacante. O próximo reforço confirmado deve ser o volante Patrick, do Internacional.

