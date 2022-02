São Paulo, Copa Africana e mais: onde assistir aos jogos desta quinta, 3

Pela terceira rodada do Campeonato Paulista entram em campo nesta quinta-feira, 3, Red Bull Bragantino x São Paulo, às 21h30 (de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Em busca da primeira vitória no estadual, a equipe do técnico Rogério Ceni deve ter de volta o goleiro Tiago Volpi.

No estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, o Fluminense enfrenta o Angra Audax, pelo Campeonato Carioca, às 20h15 (de Brasília). O time de Abel Braga vai mandar seus jogos, com exceção dos clássicos, no local até que o Maracanã reabra em março, já que a grama do estádio está sendo trocada estando fechado para jogos e eventos.

A tarde, a partir das 13h30 (de Brasília), Al-Jazira x Association Sportive Pirate, abrem a primeira rodada do Mundial de Clubes, em Abu Dhabi, no estádio Mohammed Bin Zayed. Depois às 16h (de Brasília), acontece a semifinal da Copa Africana de Nações, entre Camarões x Egito, no estádio Paul Biya, em Laundé, capital dos Camarões.

Confira os horários e onde assistir aos jogos desta quinta-feira:

Campeonato Paulista

19h

Ituano x Inter de Limeira – Premiere FC

Mirassol x Guarani – Premiere FC

21h30

Red Bull Bragantino x São Paulo – Estádio.com e HBO Max

Campeonato Carioca

15h30

Resende x Portuguesa – Eleven

18h

Botafogo x Madureira – Eleven

20h15

Fluminense x Angra Audax – Eleven

Campeonato Gaúcho

19h

Aimoré x Caxias – Premiere FC

21h30

Juventude x Novo Hamburgo – OneFootball

Copa Africana de Nações

16h

Camarões x Egito – TV Bandeirantes

Mundial de Clubes

13h30

Al-Jazira x Association Sportive Pirate – BandSports no YouTube e TV Band Sports

