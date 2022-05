São Paulo confirma venda, e Tiago Volpi se despede do clube

Depois de três temporadas e meia, o goleiro Tiago Volpi se despediu oficialmente do São Paulo. Neste sábado, 14, o clube acertou a venda do atleta para o Toluca, do México.

Por meio das suas redes sociais, Volpi publicou uma mensagem de despedida na qual definiu a sua passagem pelo Tricolor como “um sonho”.

“A minha decisão de jogar no São Paulo FC veio de um sonho. Um sonho de representar uma instituição e uma camisa de tantos milhões de torcedores e de uma história tão bonita e reconhecida. E hoje, três anos e meio depois, posso dizer que foi um dos sonhos mais bonitos que realizei na minha vida.”, escreveu.

Em seu site oficial, o São Paulo também publicou o acerto da negociação, mas não informou os valores. De acordo com o ge.globo, o clube deve receber R$ 7,5 milhões pela venda. O presidente do clube, Júlio Casares, destacou o título paulista conquistado pelo jogador em 2021.

“Tiago Volpi é um atleta exemplar e um grande profissional. Ficar na história do São Paulo como campeão paulista foi um prêmio merecido”, disse Casares.

O goleiro chegou por empréstimo ao São Paulo em 2019. Ao final daquela temporada, foi adquirido em definitivo com contrato até o fim de 2023. No último período, viveu momentos de altos e baixos. Com isso, ele volta ao futebol mexicano, por onde já havia atuado entre 2015 e 2018, quando vestiu a camisa do Querétaro.

Ao todo, foram 195 jogos pelo clube e o título do Campeonato Paulista de 2021 como a maior conquista. Algumas falhas em jogos importantes, entretanto, o fizeram receber seguidas críticas da torcida. Antes titular absoluto, passou a ficar na reserva desde a chegada de Jandrei.

São Paulo e Toluca concluem transferência de Volpi Saiba mais: https://t.co/tqOO3LR0UH Valeu, Volpi! 👊🏻#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/TdnPaG4YHM — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 14, 2022