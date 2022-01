São Paulo anuncia contratação de Patrick e empresta Liziero ao Inter

Na tarde deste sábado, 8, o São Paulo oficializou a contratação do meio-campista Patrick, que estava no Internacional. O jogador de 29 anos assinou contrato com o Tricolor até 31 de dezembro de 2023. Alguns minutos depois, o Colorado também anunciou a chegada por empréstimo de Liziero, que pertence ao Tricolor Paulista.

O anúncio de Patrick foi feito através das redes sociais do São Paulo, com uma referência ao Pantera Negra, personagem dos quadrinhos que virou apelido do jogador por causa de suas comemorações após gols marcados durante a passagem na equipe gaúcha.

🙅🏾‍♂️ O 𝐏𝐚𝐧𝐭𝐞𝐫𝐚 𝐍𝐞𝐠𝐫𝐚 é do Tricolor!#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/lOKWi5eCMS — São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 8, 2022

O novo meio-campista são-paulino estava no Internacional desde 2018. No Colorado, Patrick disputou 200 partidas e anotou 26 gols. Ao longo da última temporada, ele participou de 48 jogos e balançou a rede cinco vezes.

Antes disso, Patrick também vestiu as cores de Sport, Goiás, Caxias, Gaziantepspor (da Turquia), Operário, Marcílio Dias, Comercial e Operário-PR, clube no qual foi revelado em 2011.

Patrick é o quarto reforço anunciado pelo São Paulo para a temporada de 2022. Além dele, o elenco comandado pelo técnico Rogério Ceni teve os acréscimos do goleiro Jandrei, do lateral-direito Rafinha e do meia-atacante Alisson.

Poucos minutos depois do anúncio do Tricolor, foi a vez do Internacional oficializar a chegada de Liziero. O volante de 23 anos, que pertence ao São Paulo, será emprestado ao time gaúcho até o final de 2022, com preço fixado para compra ao término do vínculo.

Liziero subiu como destaque das categorias de base são-paulina em 2018, ainda com 19 anos. Desde então, ele soma 146 jogos com a camisa tricolor e tem cinco gols marcados como profissional. Além de atuar como volante, ele também já jogou na lateral-esquerda em algumas partidas. Liziero é o terceiro reforço do Internacional em 2022. Anteriormente, o Colorado já havia anunciado o centroavante Wesley Moraes e o retorno do ídolo D’Alessandro.