Santos x Unión La Calera: onde assistir à Sul-Americana nesta quarta

Pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Santos encara o Unión La Calera-CHI nesta quarta-feira, 18, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. A partida terá transmissão pela plataforma de streaming Conmebol TV.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca

Vindo de derrota para o Goiás por 1 a 0, no último domingo, 15, pelo Campeonato Brasileiro, o Peixe chega para esta partida pressionado. Vice-líder do grupo C, com sete pontos, o time será eliminado precocemente da Sul-Americano em caso de derrota, já que apenas o primeiro colocado de cada chave avança às oitavas.

Para o confronto, o técnico Fabián Bustos deve entrar em campo com um time alternativo e já tem um desfalque confirmado: o atacante Ângelo, em recuperação de lesão muscular.

Já a equipe chilena, líder do grupo com oito pontos, chega para a partida com o objetivo de confirmar sua classificação. Apesar de ocupar apenas a 14ª posição na tabela do Campeonato Chileno, na luta contra o rebaixamento, está invicto na Sul-Americana.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta quarta-feira:

Libertadores

19h

Athletico-PR x Libertad-PAR – Conmebol TV

Palmeiras x Emelec-EQU – ESPN e Star+

Nacional-URU x Vélez Sarsfield-ARG – Conmebol TV

Continua após a publicidade

21h

Cólon-ARG x Olímpia-PAR – Conmebol TV

Deportivo Táchira-VEN x Independiente Petrolero-BOL – Conmebol TV

Tolima-COL x América-MG – ESPN, Star+ e Facebook (Copa Libertadores)

23h

Alianza Lima-PER x Fortaleza – Conmebol TV

Brasileiro Série B

21h30

CRB-AL x Londrina – SporTV e Premiere

Sul-Americana

19h15

River Plate-URU x Cuiabá – Conmebol TV

Ayacucho-PER x Everton-CHI – Conmebol TV

21h30

Racing-ARG x Melgar-PER – Conmebol TV

Santos x Unión La Calera-CHI – Conmebol TV

LDU-EQU x Defensa y Justicia-ARG – Conmebol TV

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!