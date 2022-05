Santos x Palmeiras: onde assistir ao Brasileirão neste domingo

A Vila Belmiro será palco do neste domingo, 29, do clássico entre Santos e Palmeiras, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16h (de Brasília) com transmissão pela Globo, em TV aberta, e pelo serviço de pay-per-view Premiere.

O Santos que vem de dois empates consecutivos. Na última rodada, ficou na igualdade sem gols contra o Ceará, em confronto na Arena Barueri, enquanto que na terça-feira, 24, empatou por 1 a 1 diante do Banfield-ARG. Mesmo assim, alcançou classificação às oitavas de final da Sul-Americana.

Para a partida, o técnico Fabian Bustos deve voltar a escalar o meia Ricardo Goulart e poderá contar com o retorno de três peças importantes no elenco: o atacante Léo Baptistão, que cumpriu suspensão na Sula, o zagueiro Maicon e o volante Rodrigo Fernandéz, poupados por desgaste físico.

Pesam para o clássico o recente retrospecto negativo. O Peixe foi derrotado pelo rival nos últimos cinco encontros e não vence há oito partidas, desde 9 de outubro de 2019.

O Verdão não poderá contar com o técnico Abel Ferreira, que precisará cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Desta vez, comandado pelo auxiliar João Martins, o time vem embalado pela vitória por 3 a 0 contra o Juventude, no último sábado, 21, fora de casa.

Segundo colocado na tabela, com 12 pontos, a campanha tem três vitórias, três empates e uma derrota até agora. O alviverde terá desfalques como o goleiro Weverton e o volante Danilo, que foram convocados para os jogos da seleção brasileira, além do zagueiro Gustavo Gómez, convocado para os amistosos do Paraguai.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste domingo:

Brasileiro Série A

16h

Santos x Palmeiras – TV Globo e Premiere

Coritiba x Botafogo – SporTV e Premiere

18h

Fluminense x Flamengo – Premiere

Corinthians x América-MG – Premiere

Cuiabá x Athletico-PR – Premiere

19h

Atlético-MG x Avaí – Premiere

Brasileiro Série B

16h

Vila Nova-GO x Grêmio – SporTV, Premiere e RBS TV (afiliada Rede Globo)

Brasileiro Feminino

11h

Flamengo x Grêmio – SporTV

14h

Palmeiras x São José-SP – Eleven Sports

15h

Cruzeiro x Cresspom-DF – Eleven Sports

18h

Ferroviária-SP x Santos – Eleven Sports

