Santos x Coritiba: onde assistir à Copa do Brasil nesta quinta-feira

Pelo jogo de volta da terceira rodada da Copa do Brasil, o Santos recebe o Coritiba, na Vila Belmiro, nesta quinta-feira, 12, a partir das 21h30 (de Brasília). A partida terá transmissão exclusiva da plataforma de streaming Amazon Prime Vídeo.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

No confronto de ida, o time paranaense saiu na frente com uma vitória por 1 a 0, com gol de Alef Manga. A equipe do técnico Fabián Bustos vem fazendo boas atuações no Campeonato Brasileiro e se encontra na segunda posição, com 10 pontos, abaixo apenas do líder Corinthians, com 12.

No fim de semana, o Peixe goleou o Cuiabá por 4 a 1. Agora, se quiser avançar para as oitavas de final da Copa do Brasil, precisa vencer por mais de um gol de diferença.

Já o Coxa vem derrota para o Avaí por 2 a 1, na última segunda-feira, 9, em partida válida pelo Brasileirão, e se encontra na 17ª posição com sete pontos. Para garantir sua vaga na próxima fase da Copa do Brasil, o Coritiba precisa apenas de um empate.

Continua após a publicidade

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta quinta:

Copa do Brasil

19h

Vitória x Fortaleza – SporTV e Premiere

19h30

Cruzeiro x Remo – Amazon Prime Vídeo

São Paulo x Juventude – Amazon Prime Vídeo

21h30

Santos x Coritiba – Amazon Prime Vídeo

Botafogo x Ceilândia-DF – SporTV e Premiere

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!