Santos tem preparativos na Vila quase finalizados para velório de Pelé

SANTOS – O Santos abriu neste sábado, 31, os portões da Vila Belmiro para mostrar parte da estrutura que está sendo montada para o velório de Pelé, que será aberto ao público na segunda-feira, 2, a partir das 10h (de Brasília).

Por pouco mais de uma hora, dezenas de profissionais de imprensa de todo o país e de fora puderam acompanhar das arquibancadas do estádio os últimos preparativos para a cerimônia, que ocorrerá no gramado. A maior parte da estrutura já está finalizada.

Na parte superior das arquibancadas, destinadas a associados, há três faixas já instaladas – duas delas com dizeres: “Viva o Rei” e “Pelé 82 anos.

A terceira e maior é uma imagem de Pelé sendo carregado nos ombros, com a camisa 10 em evidência. O registro foi feito no Maracanã, em 19 de novembro de 1969, data do milésimo gol de sua carreira.

No período, foi possível ver profissionais posicionando tablados sobre o gramados, que servirão para os fãs e convidados passarem pelo local para prestar uma última homenagem ao Rei do Futebol. Eles entrarão e sairão por portões diferentes.

Foram montadas duas tendas: uma menor, que será destinada a familiares e ídolos do clube, com aproximadamente 100 cadeiras instaladas. Nela, ficará posicionado ao centro o caixão com o corpo do ex-jogador.

A segunda, maior, será destinada a receber autoridades e convidados ilustres. Há ainda a chance de alguns destes convidados migrarem para a tenda dependendo apenas de um aval da família.

O velório começa às 10h de segunda, 3, e ficará de forma ininterrupta até às 10h de terça-feira, 4. Para os fãs de Pelé, o acesso acontecerá pelos portões 2 e 3 da Vila Belmiro, com estimativa de no máximo dez minutos de permanência a partir da entrada.

Eles serão monitorados e seguirão em fila indiana, em percurso pronto e protegido por gradis, até a saída pelos portões 7 e 8. Não será permitido parar para tirar fotos, a exemplo de como foi o funeral da Rainha Elizabeth II, no Reino Unido. Toda a solenidade deve ocorrer com o caixão lacrado, com rígido protocolo de segurança.

A família de Pelé evita divulgar maiores detalhes sobre a logística para transportar o corpo até o estádio.

O governador Rodrigo Garcia (PSDB) ofereceu à família apoio do Corpo de Bombeiros até Santos. O corpo segue preservado no Hospital Albert Einstein, onde ficou internado por 30 dias.

Na Vila, o portão 1 será destinado para as floriculturas e o recebimento de coroas de flores. Os portões 2 e 3 para a entrada de fãs. O portão 10, onde fica o Salão de Mármore, ficarão membros do Conselho Deliberativo do clube, políticos e outros convidados.

Jornalistas terão acesso pelo portão 20, com credenciamento prévio controlado pelo clube. A família, por sua vez, não revelou como fará o acesso ao local.

