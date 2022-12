O Santos adota uma postura cautelosa na discussão sobre aposentar ou não a camisa 10 do clube, em homenagem a Pelé, que morreu aos 82 anos, na última quinta-feira, 29. Depois de afirmar que iria levar a proposta ao conselho do clube, atendendo assim a um pedido da família do Rei do Futebol, o presidente Andres Rueda disse que novas evidências podem mudar o rumo da decisão e que, por ora, o número seguirá utilizado.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

“Há um vídeo antigo que chegou até nós em que o Pelé fala da vontade de mantermos a camisa 10. Mudou um pouco o conceito, agora. Deixamos para conversar com a família depois, agora nem é o momento. A entrevista muda um pouco a nossa visão sobre o assunto. No vídeo, o Pelé diz que tem que continuar usando. Está tudo em aberto, mas, por enquanto, seguiremos com a 10 normalmente”, afirmou Rueda nesta sexta-feira, 30.

O vídeo em questão se refere a uma entrevista de Pelé ao programa Bolívia Talk Show, à época no canal Desimpedidos, em 2017. Questionado se o Santos deveria aposentar o número que ficou eternizado pelos seus feitos, Pelé respondeu que não. “É melhor, talvez, deixar o número 10, porque aí o pessoal nunca vai esquecer”, disse o ex-jogador na ocasião.

A proposta de suspender a camisa 10 no clube é uma ideia antiga e foi intensificada com o desejo da família do Rei do Futebol, após a confirmação de sua morte. A decisão, porém, depende de votação dos sócios e de trâmites burocráticos.

Incialmente, em entrevista à rádio BandNews FM, Rueda havia afirmado que o Santos iria suspender o uso da camisa 10 provisoriamente a partir de janeiro, e que o caso seria levado ao Conselho Deliberativo do clube para que fosse aprovado de forma definitiva. Agora, por enquanto, a decisão está em aberto.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN