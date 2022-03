Santos pode cair? As contas para escapar do rebaixamento no Paulistão

A última rodada fase de grupos do Campeonato Paulista, marcada para este fim de semana, será carregada de drama e tensão para a torcida do Santos. A equipe dirigida pelo técnico argentino Fabián Bustos irá a campo diante do Água Santa neste sábado, 19, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, precisando somar pontos para espantar qualquer risco de uma inédita queda para a segunda divisão do estadual em quase 110 anos de história.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

A grosso modo, a conta é simples: precisa dos três pontos ou de um empate para não cair. Com 11 pontos, o Santos é o 14ª colocado geral da competição, três a frente da Ponte Preta, que tem oito, primeiro entre os rebaixados.

O Paulistão conta com 16 clubes divididos em quatro grupos com quatro equipes cada. As duas piores campanhas gerais da primeira fase são rebaixadas para a Série A-2. O Novorizontino, que somou apenas três pontos, é o único matematicamente sem chances.

Além dele, Ferroviária (13ª) e Água Santa (12ª), com a mesma pontuação do Santos, também disputam a permanência. PLACAR explica os cenários do Santos na última rodada:

Se vencer…

Em caso de vitória sobre o Água Santa, o Santos estará livre do risco de rebaixamento sem precisar contar com a combinação de outros resultados. Isso porque a equipe chegaria aos 14 pontos e não poderia ser alcançada pela Ponte Preta, que atualmente é a 15ª colocada, com oito pontos. A Ponte enfrenta no mesmo dia e horário o Ituano, em Campinas.

Vale destacar que o Santos poderia ainda se classificar para a segunda fase da competição se o Santo André não vencer seu confronto diante da Inter de Limeira no ABC Paulista.

Continua após a publicidade

Com 11 pontos, a equipe ocupa a terceira colocação no grupo D da competição que hoje teria Red Bull Bragantino (19) e Santo André (12) como os dois classificados.

Se empatar…

Em caso de o placar não sair da igualdade, o Santos também escapará da queda. Isso se deve porque a Ponte Preta não alcançaria os doze pontos somados pelo Peixe, mesmo que a equipe de Campinas vença sua partida contra o Ituano.

Se perder…

Neste caso, o Alvinegro Praiano irá estacionar com 11 pontos na tabela e vai depender do resultado da partida de Campinas para definir o seu futuro na elite estadual.

Os panoramas possíveis são: caso a Ponte seja derrotada, o Santos se livra da queda. Mas, caso time de Campinas vença o Ituano, igualará os mesmos 11 pontos e ultrapassará pelo critério de mais vitórias (3, contra 2 do Santos).

Cenário que só poderia ser revertido mediante ao resultado do jogo da Ferroviária, adversária direta na luta contra o rebaixamento, e que jogará com o Mirassol.

Neste momento, tanto o Santos quanto a Ferroviária possuem a mesma pontuação (11) e a mesma campanha. O Santos se livraria da queda, caso a Ferroviária não marque em seu jogo ou perca por um placar maior que o resultado do Santos.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!