Santos homenageará Pelé em sua camisa na final da Copinha 2022

A decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022, entre Palmeiras e Santos, na próxima terça-feira,m 25, no Allianz Parque, terá uma homenagem a Pelé , que aos 81 anos se recupera de um câncer. As camisas da equipe do litoral terão na barra posterior traseira, acima dos números a hashtag #VIDALONGAAOREI e uma coroa sobre a palavra Rei. “O objetivo é reverenciar o maior jogador de futebol de todos os tempos que vem passando por um tratamento de câncer”, informou o Santos, em nota.

“Não conseguimos e não podemos ver o Santos sem o Pelé, assim como o Pelé sem o Santos. São histórias que se entrelaçam e sempre temos que evidenciar, enaltecer, lembrar. Pelé e Santos são uma coisa só”, afirmou o presidente do clube, Andres Rueda.

Pelé passou pelo Hospital Israelita Albert Einstein na semana passada para dar continuidade ao ciclo quimioterápico que já vinha fazendo em 2021. O Rei do Futebol trata desde o último ano de um tumor de cólon, uma parte do intestino, extraído de forma emergencial no fim de setembro após exames de rotina.

Segundo a ESPN, o ídolo do futebol mundial foi diagnosticado com um tumor no intestino, um no fígado e o início de um no pulmão. Ele recebeu alta, em “condições estáveis”, segundo o boletim médico.

O Santos já conquistou três títulos da Copinha, em 1984, 2013 e 2014, enquanto o Palmeiras, vice em 1970 e 2003, busca seu primeiro título.

