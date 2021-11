Santos e atletas defendem criança hostilizada por pedir camisa a rival

Bruno do Nascimento, um torcedor do Santos de apenas nove anos, se viu envolvido nos últimos dias em um episódio lamentável. Logo após a derrota do time da casa diante do Palmeiras, no último domingo, 7, na Vila Belmiro, o garoto pediu e recebeu de presente uma camisa do goleiro palmeirense Jaílson. Em seguida, Bruninho foi hostilizado por parte da torcida santista. A covardia contra uma criança foi repudiada pelo próprio Santos e por jogadores de futebol.

Um garoto santista ganhou uma camisa do goleiro Jailson, do Palmeiras. Até aí da hora, gesto bacana do rival. Porém, outros torcedores do Santos partiram pra cima do pai da criança e formou a confusão. Bando de imbecis. pic.twitter.com/1JUoCOuSW0 — Falando de Alvinegro (@fdalvinegro) November 9, 2021

Assustado com a ira irracional da qual vítima tanto no estádio quanto nas redes sociais, Bruninho gravou um vídeo pedindo desculpas pelo ocorrido e jurando seu amor ao Santos (já demonstrado em diversos posts em suas redes sociais). Ele ainda disse que devolveria a camisa depois de ter sido xingado.

“Desculpa se alguém se ofendeu porque eu peguei a camisa do Jaílson, é que eu gosto muito dele. E também gosto do Weverton, que é da seleção brasileira. Eu não sou palmeirense. Eu fui em todos os jogos de 2019. E agora estou tentando recuperar esse tempo que não fui na Vila. Eu não sou palmeirense, eu sou santista. Eu sempre apoiei muito o Santos, nos momentos mais difíceis. Sempre estive junto com o Santos”, disse o garoto.

Bruninho, pequeno torcedor santista, tendo que pedir desculpas para quem se sentiu ofendido por ele ter pedido a camisa do Jailson, goleiro do Palmeiras.pic.twitter.com/wpudxYpOpc — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) November 9, 2021

O Santos intercedeu e convidou o garoto para assistir ao jogo contra o Red Bull Bragantino, na próxima quarta-feira, às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro. “O Santos FC já entrou em contato com Moises, o pai do Bruno do Nascimento, para minimizar o impacto dos transtornos causados por poucos torcedores exaltados no final do jogo com o Palmeiras. Para manter sua paixão pelo Peixe, Bruninho foi convidado para assistir ao jogo com o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira na Vila Belmiro, desta vez no camarote. O Clube não compactua com qualquer tipo de violência e se solidariza com a criança, que é um dos mais novos Meninos da Vila, conhecido pelo elenco, por sempre estar apoiando o time no portão do CT Rei Pelé.”

O Santos FC já entrou em contato com Moises, o pai do Bruno do Nascimento, para minimizar o impacto dos transtornos causados por poucos torcedores exaltados no final do jogo com o Palmeiras. pic.twitter.com/avBZIOs6Hq — Santos Futebol Clube (@SantosFC) November 9, 2021

Recentemente, Bruninho já havia ganhado de presenta uma camisa de Muriel, goleiro do Fluminense, após ´partida na Vila Belmiro. O clube carioca também se posicionou a favor do garoto. “Tamo junto, Bruninho! Você é um exemplo de amor ao futebol. Ficamos felizes de ver sua alegria com a armadura que ganhou do Muriel. O Santos tem muita sorte de ter você na torcida. Muita força e saudações tricolores.”

Tamo junto, Bruninho! Você é um exemplo de amor ao futebol. Ficamos felizes de ver sua alegria com a Armadura que ganhou do Muriel! O @SantosFC tem muita sorte de ter você na torcida. Muita força e Saudações Tricolores! 🇭🇺 pic.twitter.com/hR34PszS2Z — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) November 9, 2021

Jogadores de futebol também saíram em defesa do garoto. Gabriel Barbosa, o Gabigol, cria do Santos e atualmente no Flamengo. “Bruninho, vou te mandar minha camisa. Você pode torcer para quem você quiser. O amor pelo futebol pode ser maior do que qualquer rivalidade. Que essa inocência e amor puro das crianças sempre prevaleçam entre nós!!”, escreveu o artilheiro rubro-negro.

Bruninho, vou te mandar minha camisa! Você pode torcer pra quem você quiser. O amor pelo futebol pode ser maior que qualquer rivalidade! ❤️💪🏽 — Gabi (@gabigol) November 9, 2021

O atacante Diego Tardelli, do Santos, que recentemente também foi vítima da violência de alguns torcedores, também prestou solidariedade. “Meu amiguinho Bruninho, fica em paz e segue seu coração, infelizmente o MUNDO vai mal. Te espero amanhã”, escreveu.

Mais tarde, Neymar, outro ex-“menino da Vila” exaltou a postura do garoto. “Bruninho, você é gigante, menino. Que personalidade de fazer esse vídeo, coisa que nenhum babaca que te xingou tem coragem”, escreveu o craque do PSG e da seleção brasileira. “Onde vamos parar? É uma criança, uma criança que é fã do rival, qual o problema nisso?”, questionou Neymar.