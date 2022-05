Santi Mina, atacante espanhol, é condenado à prisão por abuso sexual

Santi Mina, atacante espanhol do Celta de Vigo, foi condenado nesta quarta-feira, 4, a quatro anos de prisão por abuso sexual. O crime cometido em junho de 2017 foi julgado pelo Tribunal de Almería, que inocentou o jogador da acusação mais grave de agressão sexual, que poderia deixar o atleta de oito a nove anos em cárcere. Além da pena a ser cumprida, o jogador de 26 anos é obrigado a manter distância mínima da 500 metros da vítima e pagar indenização de aproximadamente 50 mil euros (260 mil reais).

Outro jogador, ex-companheiro de Mina no Celta de Vigo, David Goldar, em cuja casa ocorreu o incidente, foi citado pela promotoria, mas não foi condenado a nenhum crime.

De maneira quase imediata, o Celta de Vigo emitiu comunicado anunciando o afastamento de Santi Mina das atividades. “Como resultado da decisão da Terceira Secção do Tribunal Provincial de Almería, hoje proferida, o RC Celta decidiu abrir um processo disciplinar contra o jogador Santiago Mina para elucidar as suas responsabilidades laborais face a esta resolução. Por precaução, foi decidido afastar temporariamente o jogador dos treinos da equipa principal, sem prejuízo de continuar a exercer as atividades indicadas pelo clube para o efeito”. A defesa do réu afirmou que recorrerá da condenação.

Treinado por Eduardo Coudet, ex-Internacional, e companheiro do brasileiro Thiago Galhardo, Santi Mina já vestiu a camisa de Valencia e Celta de Vigo. Hoje com 26 anos, o jogador também passou pela seleção espanhola de base, nas categorias sub-21 e sub-19.

