San-São, Nations League e seleção: como assistir aos jogos desta quinta

Por Da Redação Atualizado em 7 out 2021, 10h47 - Publicado em 7 out 2021, 10h41

Em meio a jogos de seleções pelas Eliminatórias da Copa de 2022 e a Nations League, o futebol no Brasil segue ativo, com confrontos do Campeonato Brasileiro intercalados com as partidas da Data Fifa. Nesta quinta-feira, 7, uma sequência de três partidas que prendem em frente a televisão qualquer amante do esporte. Para não perder nada, veja como assistir aos destaques do dia:

Para começar, a primeira delas já define vaga em uma final. Isso é o que está em jogo para Bélgica e França, que disputam a semifinal da Nations League, às 15h45 (de Brasília) no Juventus Stadium, em Turim. As duas badaladas equipes chegam ao torneio após uma Eurocopa decepcionante.

Além disso, os belgas entram ressentidos pela semifinal da Copa do Mundo de 2018, quando foram derrotados pelos franceses, por 1 a 0. Será um duelo entre a dupla Kevin de Bruyne e Romelu Lukaku e o trio Benzema, Mbappé e Griezmann. Para assistir à partida, é preciso ligar no canal fechado TNT ou obter o serviço de streaming Estádio TNT.

🇧🇪 A Bélgica perdeu apenas dois dos últimos 31 jogos

🇫🇷 A França só não marcou golos em dois dos derradeiros 27 jogos Quem vai defrontar a Espanha🇪🇸 na grande final da #NationsLeague❓ pic.twitter.com/GoC8g89mxS — UEFA.com em português (@UEFAcom_pt) October 7, 2021

Mais tarde, às 18h30, a bola rola pelo Campeonato Brasileiro para São Paulo e Santos, no Morumbi. Marcando a volta de torcida para clássicos paulistas, o San-São coloca em jogo duas equipes que vivem fase delicada e sofrem pressão de sua torcida.

Em caso de vitória são-paulina, o rival se mantém perto da zona de rebaixamento. Uma vitória santista quebraria uma série de dez partidas sem êxito e impediria o clube da capital de subir na tabela em busca de maiores pretensões. A partida será transmitida pelo Premiere.

Na sequência, a seleção brasileira tem a chance de chegar ainda mais perto da vaga matematicamente assegurada à Copa do Mundo do Catar. Valendo pelas eliminatórias, o Brasil enfrenta a Venezuela, às 20h30, no Estádio Olímpico de La Ciudad, em Caracas.

Chegamos! 🛬#SeleçãoBrasileira já está na Venezuela para o primeiro jogo deste período de Eliminatórias. Bora pra cima!! 🇧🇷 x 🇻🇪 | 07/10 – 20h30 Fotos: Lucas Figueiredo / CB pic.twitter.com/4rpGul7SN7 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) October 7, 2021

Com 100% de aproveitamento no torneio que define espaço no mundial, o time de Tite não contará com o suspenso Neymar, responsável por marcar ou dar passe para 11 dos 19 gols da equipe na competição. Contudo, a boa fase dos atacantes Gabriel Jesus e Gabigol são um trunfo para a camisa amarelinha. O jogo será transmitido pela Globo e pelo SporTV.

