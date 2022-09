‘Salve a Democracia’: Raí relembra o irmão Sócrates em manifesto político

O ex-jogador Raí, ídolo do São Paulo e campeão mundial com a seleção brasileira, escreveu uma carta de conteúdo político ao site The Players Tribune. O texto “Salve a Democracia”, divulgado nesta segunda-feira, 26, a seis dias das eleições gerais do Brasil, ressalta a importância do momento político e faz referências a seu irmão, Sócrates, morto em 2011. Dias atrás, Raí declarou que votará em Lula (PT) para derrotar Jair Bolsonaro (PL), presidente em exercício e que busca reeleição.

Logo no início do texto, Raí é enfático: “O momento que vive o Brasil é um dos mais graves da nossa história e representa um dos maiores retrocessos da nossa vida republicana”. Na sequência, o diretor esportivo cita as milhares de mortes em razão da pandemia da Covid-19, o crescente desmatamento na Amazônia e o aumento da fome.

Raí, ídolo do São Paulo, fala sobre voto necessário no Lula pic.twitter.com/aeJgG0LdPE — Jornalistas Livres (@J_LIVRES) September 26, 2022

O ex-atleta, hoje acionista do Paris FC, time da segunda divisão francesa, ressalta que, a seu ver, o principal problema do país são ameaças à democracia. “Além destas terríveis consequências de um governo desastroso, defendo aqui um valor que deve ser caro a toda sociedade, independentemente de preferências ideológicas e partidárias, e que foi ameaçado descaradamente nos últimos quatro anos. (…). Falo da nossa democracia.”

Bastante crítico à postura do atual governo de Jair Bolsonaro, Raí citou vezes que o político flertou com o autoritarismo e a posição de seus apoiadores, que muitas vezes exaltaram regimes totalitários e se opuseram a pilares da democracia.

O meia campeão da Copa do Mundo de 1994 fez alusão a seu irmão mais velho, Sócrates (1954 – 2011). O ex-meia, que se tornou ídolo do Corinthians, foi uma das maiores figuras no esporte na luta pela democracia em meio à Ditadura Militar. Raí afirma que o “Doutor”, como era chamado, tem forte influência em sua consciência política.

“Sócrates, meu irmão mais velho, lutou incansavelmente contra a censura e a ditadura militar. Desde cedo aprendemos em casa, com os nossos pais, o valor inquestionável da liberdade. Nada deve calar o livre arbítrio, a sabedoria e o direito de expressão do ser humano, e sobretudo, que vivemos em um país injusto, que temos de lutar para que todos possam usufruir destes direitos de forma igualitária”, escreveu, citando seus pais, Seu Raimundo e Dona Guiomar, como outras referências.

O ídolo são-paulino lembrou que a família sempre priorizou a leitura e o estudo e citou o caso de quando seu pai teve de queimar livros que podiam ser considerados subversivos pelo regime militar. “Agora você já sabe mais um motivo pelo qual eu não posso me omitir na defesa da democracia neste momento crucial para o país, às vésperas da eleição que vai redefinir os rumos da nossa história. Porque eu acredito na liberdade. Porque eu acredito no Brasil. Porque era o que o meu pai e o Magrão também fariam se ainda estivessem aqui.”

Raí, que já se pronunciou contra a discriminação e assinou, mais recente, a Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito, declarou apoio a Lula. Em vídeos divulgados nas redes sociais do ex-atleta, pede “mundo mais humano e justo” e faz campanha pela eleição do ex-presidente já no primeiro turno, que ocorre dia 2 de outubro.

