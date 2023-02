Salem Al-Dawsari: algoz da Argentina na Copa ameaça o Flamengo

Em busca de conquistar o mundo após mais de 41 anos, o Flamengo tem antes da final um duelo que pode ser traiçoeiro. O adversário é o Al Hilal, que conseguiu vencer o Wydad Casablanca e sua forte torcida nas quartas de final, e chega à semifinal confiando no talento de Salem Al-Dawsari, saudita algoz de Lionel Messi na Copa do Mundo e velho conhecido da torcida brasileira.

Formado no próprio Al Hilal, o atacante chegou a atrair olhares do espanhol Villarreal, onde fez apenas duas partidas – uma delas pelo time B -, em 2018, sem sucesso. De volta ao time de seu país, enfrentou o Flamengo no Mundial de Clubes de 2019, quando abriu o placar na semifinal, em jogo que terminou 3 a 1 para os rubro-negros, antes de perderem a decisão para o Liverpool.

Esse, porém, não foi o primeiro encontro de Al-Dawsari com brasileiros. No Mundial sub-20 de 2011, entrou no decorrer da derrota saudita para o Brasil, por 3 a 0, nas oitavas de final, em um jogo que Henrique Almeida (hoje no América Mineiro), Gabriel Silva (hoje no Saint-Ettiene) e Dudu (hoje no Palmeiras) marcaram.

Sete anos depois, em amistoso após a Copa do Mundo de 2018, voltou a enfrentar a seleção brasileira pela Arábia Saudita. O seu time saiu derrotado por 2 a 0, com gols de Gabriel Jesus e Alex Sandro, mas Al-Dawsari foi elogiado por Tite.

“É um jogador especial e tem grande confiança em suas habilidades e aptidões. Chamou minha atenção no jogo.” Em 2021, esteve em campo mais uma vez contra a amarelinha, nos Jogos de Tóquio, e perdeu mais uma vez – na ocasião, por 3 a 1, com gols de Richarlison (duas vezes) e Matheus Cunha.



O grande momento de sua carreira, porém, foi em 2022, logo na primeira rodada da Copa do Mundo, quando brilhou contra a Argentina e ofuscou o craque Lionel Messi, que mais tarde se consagraria campeão mundial e seria eleito o melhor da competição.

Naquele encontro, Salem Al-Dawsari deixou a impressão de ter feito o tempo parar quando dominou a bola no canto esquerdo da entrada da área, driblou Rodrigo De Paul e acertou uma finalização perfeita no canto esquerdo do goleiro Emiliano Martínez. O tento do camisa 10 virou o jogo para os sauditas, que fizeram história no Mundial.

Segundo o site de estatísticas Ogol, o atacante de 31 anos tem 412 jogos e 94 gols na carreira. Nesta temporada, marcou três vezes e deu duas assistências em 13 partidas. Ao lado do brasileiro Michael, do nigeriano Odilon Ighalo e do maliano Moussa Marega, compõe o ataque do Al Hilal.