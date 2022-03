Salah isola cobrança, Senegal bate Egito nos pênaltis e vai à Copa

No duelo entre dois craques do Liverpool, Sadio Mané e Mohamed Salah, melhor para o primeiro. Nesta terça-feira, 29, Senegal bateu o Egito nos pênaltis por 3 a 1, após vitória por 1 a 0 no tempo normal, devolvendo o placar da derrota que havia sofrido no jogo de ida das Eliminatórias Africanas, e garantiu sua vaga na Copa do Mundo de 2022. Salah, que abriu a série para os egípcios, isolou sua cobrança por cima do travessão, enquanto Mané converteu a penalidade decisiva para os senegaleses.

A partida foi uma reedição da final da últimas Copa Africana das Nações, ocorrida em fevereiro, em Camarões. Na ocasião, Senegal levou a melhor após superar o Egito, também nos pênaltis, após empate por 0 a 0 no tempo normal.

Jogando em casa, com o estádio Abdoulaye Wade lotado, o Senegal começou da melhor forma possível e abriu o placar logo aos 4 minutos de jogo. Após bola levantada na área em cobrança de falta, o lateral egípcio Ahmed Fattoh afastou mal de cabeça; a bola sobrou para Boulaye Dia na área e, na confusão, o volante Hamdi Fathi acabou marcando contra.

Mesmo à frente do marcador, Senegal seguiu controlando as ações. Superior tecnicamente, o time de Mané dominou a posse de bola e empurrou o Egito para trás, mas a seleção do norte da África se defendeu bem e limitou as chances claras do adversário. No ataque, Salah ficou esperando uma chance de disparar no contra-ataque, mas pegou pouco na bola.

A melhor chance senegalesa de matar o jogo no tempo normal aconteceu aos 36 minutos do segundo tempo, quando Mané deu passe perfeito para colocar Ismaïla Sarr na cara do gol. Porém, o atacante do Watford bateu mal ao tentar tirar do goleiro e mandou para fora.

Nos pênaltis, as quatro primeiras cobranças foram desperdiçadas: Koulibaly e Ciss perderam para Senegal, enquanto Salah, batendo muito mal por cima do gol, e Zizo erraram pelo Egito. Depois, Sarr e Dieng converteram suas batidas, enquanto os egípcios só balançaram a rede uma vez, com El Solia – Mostafa também perdeu. Coube a Mané fazer o pênalti decisivo e colocar o campeão africano na Copa do Mundo.

Gana também se classifica

Em outro jogo das Eliminatórias Africanas desta tarde, Gana carimbou sua passagem para a Copa do Mundo ao empatar por 1 a 1 com a Nigéria, na casa do adversário – como havia ficado no 0 a 0 como mandante, passou pela regra do gol fora de casa. Thomas Partey, volante do Arsenal, fez o gol ganês logo aos 10 minutos. A Nigéria igualou aos 22, com William Troost-Ekong, de pênalti, mas não foi suficiente para evitar a eliminação.

