Saiba como está Alexandre Pato, possível reforço de brasileiros para 2022

Alexandre Pato ocupou os assuntos mais comentados nas redes sociais. Aos 32 anos, o jogador pode voltar ao Brasil em 2022, após uma temporada de apenas quatro jogos pelo Orlando City, time da Major League Soccer, liga dos Estados Unidos. O motivo do nome do atacante voltar à tona foi uma fala durante um programa do SBT, ao lado de sua esposa Rebeca Abravanel, filha de Silvio Santos, apresentador e dono da emissora, em que admite futuro indefinido e acena para torcedores do São Paulo na plateia.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Durante participação no programa, ao ser perguntado sobre seu futuro, Alexandre Pato respondeu: “Em negociação ainda. Não sei ainda, mas vi que tem muito são-paulino aqui…” Simultaneamente, o nome do atleta passou a ser ventilado nas redes sociais e o termo ‘Pato’ está entre os 20 assuntos do momento no twitter. Na mesma linha, o jogador fez uma publicação dizendo: “Semana importante”.

Semana importante 🙏🏻🚀 — PATO (@Pato) December 20, 2021

A possível volta do atacante ao São Paulo causou barulho entre torcedores, com maior ênfase às reprovações da contratação. Pato atuou pelo time paulista em 2014, 2015, 2019 e 2020 e vestiu a camisa tricolor em 133 ocasiões, com 47 gols marcados.

Continua após a publicidade

Parece que o assunto Alexandre Pato voltou. Falei dele não faz muito tempo, mas resumindo: mesmo achando que foi mal utilizado por aqui, cometeu uns erros técnicos muuuito bobos. E nessa última temporada ficou o ano quase inteiro machucado. Trazer de volta é loucura das grandes — Guilherme Mirra (@guilherme_mirra) December 20, 2021

A passagem de Pato pelo Orlando City foi marcada por lesões, uma cirurgia no joelho e apenas quatro partidas, sem balançar as redes sequer uma vez. De acordo com a organização de atletas da MLS (Major League Soccer), liga norte americana de futebol, Alexandre Pato recebeu pouco mais de 272 mil dólares (1,5 milhões de reais) em sua temporada no Estados Unidos, algo equivalente a 129 mil reais mensais.

Após surgir como promessa do futebol brasileiro pelo Internacional, em 2006, Alexandre Pato esbarrou em lesões durante seus seis anos de Milan. Em janeiro de 2013, o atacante foi contratado pelo Corinthians por 40 milhões de reais, mas teve rendimento abaixo. Após passagem pelo São Paulo, o jogador recebeu oportunidade na Europa novamente, pelo Chelsea e Villarreal. Em 2017 e 2018, Pato defendeu o Tianjin Tianhai, da China.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!