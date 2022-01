‘Safe standing’: futebol inglês volta a permitir torcedores em pé

A abertura do futebol inglês em 2022 marcou também o retorno de uma velha tradição: a presença de torcedores em pé. O empate em 2 a 2 entre Chelsea e Liverpool, em Stamford Bridge, registrou um bem sucedido teste no setor de “safe standing”, ou arquibancada segura, em que uma barra é colocada diante da cadeira, dando aos fãs a oportunidade de assistir a partida em pé, algo que era proibido desde 1994.

Além do estreante Chelsea, Tottenham, Cardiff, Manchester United e Manchester City foram os primeiros clubes a ter permissão para abrir estas zonas já em janeiro. As safe standings passaram a ser proibidas pela legislação inglesa após tragédias como o desastre de Hillsborough, que resultou na morte de 97 torcedores do Liverpool, em 1989. Cinco anos depois, entrou em vigor a lei que obrigava todos os estádios a ter assentos designados e que os torcedores permanecessem sentados.

🏟 First look at Chelsea's safe standing which is being trialled in the Premier League for the first time at Stamford Bridge against Liverpool today pic.twitter.com/Ky0LTsxhGd — Football Daily (@footballdaily) January 2, 2022

“Agora é o momento certo para testar adequadamente as safe standings na Premier League, antes de uma decisão generalizada ser tomada”, afirmou dias antes da estreia o ministro do Esporte do Reino Unido, Nigel Huddleston. “Os fãs merecem opções diferentes para desfrutar de uma partida ao vivo”, mas a segurança continua a ser “absolutamente primordial”.

O presidente-executivo da Associação de Torcedores de Futebol, Kevin Miles, acredita que a reintrodução das áreas em pé será bem-vinda em todos os clubes. “Esta é uma grande vitória revolucionária para o bom senso, com um grande passo à fente do ponto de vista da segurança, mas também da escolha do cliente”, disse ele. “Ninguém está pedindo a todos que se levantem. Você terá a opção de poder sentar-se com uma visão clara porque as pessoas ao seu redor não estão de pé. Isso gera uma grande atmosfera e até mesmo as pessoas sentadas se beneficiarão com essa injeção extra de paixão nos jogos.”, afirmou, em entrevista à BBC.

One of the few positives in 2021 for #mufc was fan power returned. Sight of rail seating at Old Trafford is as welcome as the plans to finally modernise the stadium pic.twitter.com/EdmK109o4i — Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) January 3, 2022