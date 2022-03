Rússia vai recorrer da decisão que exclui o país de competições

A Federação Russa de Futebol (RFS) se manifestou nesta quinta-feira,3, sobre as sanções da Fifa e Uefa, que baniram a seleção do país de disputar a Copa do Mundo e os clubes russos de participarem de competições das duas entidades. Em nota, a Rússia afirmou que a decisão violou o direito fundamental de defesa, e comunica que irá recorrer da decisão à Corte Arbitral do Esporte (CAS), a última instância do direito desportivo.

“A decisão de retirar a seleção da classificação para a Copa do Mundo de 2022 foi tomada sob pressão de rivais diretos na repescagem, o que violou o princípio do esporte e as regras do fair play”, disse.

РФС подаст апелляцию в САS на решения ФИФА и УЕФА отстранить сборные России от участия в международных соревнованиях: https://t.co/4ieSg5kxLP pic.twitter.com/v1O6asXPOI — РФС (@rfsruofficial) March 3, 2022

Entre os pontos levantados pela RFS, cita que o país não teve o direito de defesa assegurado, nem que a Uefa e Fifa não consideraram outras alternativas sobre a situação, “não levaram em consideração outras opções possíveis de ação, exceto a exclusão completa dos times russos”, completou.

“A RFS acredita que a Fifa e a Uefa, ao decidirem sobre o afastamento das equipes russas, não tinham base legal. Violou os direitos fundamentais da RFS como membro da Fifa e da Uefa.”

A decisão contestada pela Federação, exclui a Rússia de disputar a repescagem da Copa do Mundo – a seleção enfrentaria a Polônia em março. Em paralelo, o Spartak Moscou, único time do país que participava de competição europeia, foi excluído da Liga Europa. Já a seleção feminina fica impedida de disputar a Eurocopa, em junho.

Desde o início da invasão autorizada por Vladimir Putin à Ucrânia, uma série de sanções ao país se desdobraram. Na última semana, as seleções da Polônia, Suécia e República Checa, que estariam na disputa com os russos por uma vaga no Mundial, declararam que não enfrentariam o país.

