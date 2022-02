Rússia é suspensa de todas competições e pode perder chance de ir à Copa

Em comunicado nesta segunda-feira, 28, a Fifa, em decisão conjunta com a Uefa, anunciou a suspensão da Federação de Futebol da Rússia de competições organizadas pelas entidades, por tempo indeterminado. A decisão, que inclui a seleção e os clubes das modalidades de base, feminino e masculino do país, é mais uma reação às invasões militares do país presidido por Vladimir Putin à Ucrânia.

Com a decisão, a Rússia está, até segunda ordem, excluída das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 e, portanto, fora do Mundial do Catar. O time enfrentaria a Polônia em 24 de março, em casa, pela semifinal da repescagem europeia; se vencesse, pegaria Suécia ou República Checa, também em território russo, por uma vaga no principal torneio de seleções do mundo.

“O futebol está totalmente unido aqui e em total solidariedade com todas as pessoas afetadas na Ucrânia”, disse a Uefa em comunicado.

Até o momento, não foi definido o que acontecerá com a repescagem. Se a punição não for revertida a tempo, a Polônia pode ganhar a vaga automaticamente na final contra suecos ou checos. Outra possibilidade é que a vaga na semifinal passe para a Eslováquia, que ficou em terceiro no grupo da Rússia na primeira fase das Eliminatórias.

Os clubes russos também estão suspensos das competições europeias. A decisão afeta o Spartak Moscou, que enfrentaria o RB Leipzig, da Alemanha, pelas oitavas de final da Liga Europa.

As primeiras sanções da Uefa à Rússia após a invasão da Ucrânia consistiam apenas em impedir que a seleção jogasse em casa e usando o nome, hino e bandeira do país. As medidas foram consideradas brandas e provocaram reações de várias entidades do futebol, incluindo federações de outros países e a Fifpro, associação internacional dos jogadores profissionais. Os pedidos pela suspensão geral da Rússia no futebol foram atendidos após reunião extraordinária nesta segunda.

