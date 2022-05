Rui Vitória ironiza ‘lapso’ de Jorge Jesus sobre elogios de Guardiola

As declarações de Jorge Jesus seguem causando grande controvérsia. Em entrevista gravada no último dia 2 e exibida na segunda-feira, 9, ao SporTV, o ex-treinador do Flamengo deu a entender que elogios feitos por Pep Guardiola ao sistema defensivo do Benfica eram para ele. Os dois, no entanto, jamais se enfrentaram. No caso, o técnico do Benfica que surpreendeu positivamente Guardiola foi Rui Vitória, o sucessor de Jesus, que brincou com a situação nesta quarta-feira, 11.

“Eu vou dizer uma frase que Guardiola disse há alguns anos: quem quiser saber o que é defender bem, olhe para a equipe do Benfica? Quem era o treinador do Benfica? eu!”, cravou Jesus no programa Bem, Amigos!.

Os elogios de Guardiola, no entanto, se referem aos duelos entre a equipe portuguesa com o Bayern de Munique, nas quartas de final da Liga dos Campeões da temporada 2015/16. O time dirigido por Guardiola avançou, com empate em 2 a 2 em Lisboa e vitória por 1 a 0 em Munique. Na ocasião, o treinador de Benfica era Rui Vitória, que aproveitou para relembrar o encontro com uma foto em suas redes sociais, na qual aparece cumprimentando o atual técnico do City, em uma evidente cutucada em Jesus.

Jorge Jesus jamais enfrentou um time treinador pelo atual técnico do Manchester City, mas pode alegar que foi o mentor da equipe dirigida por Rui Vitória, pois foi o comandante dos Encarnados entre 2009 e 2015. O “Mister” está desempregado desde dezembro, quando foi demitido justamente pelo Benfica, que recentemente negou outras declarações de Jesus sobre detalhes de sua rescisão de contrato.