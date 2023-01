Ruan Ribeiro: quem é o prodígio do Palmeiras que deixou Endrick para trás

Atual campeão da Copinha, o Palmeiras repete em 2023 a ótima campanha na principal competição de base do país, curiosamente, também com um camisa 9 em destaque: o atacante Ruan Ribeiro, de 19 anos. O atleta garantiu ao Verdão vaga às semifinais ao marcar dois gols na goleada por 5 a 0 sobre o Floresta-CE e, de quebra, se tornou o maior goleador da história do clube em uma única edição da competição com oito gols – deixando Endrick, última sensação da base, para trás.

Negociado em dezembro com o Real Madrid por 72 milhões de euros, Endrick marcou seis gols na última edição da Copa São Paulo. Ele não era o maior goleador palmeirense, já que Christopher e Willian, que marcaram sete vezes cada nas edições de 2015 e 2004, respectivamente, dividiam o posto.

Christopher Lambert, o mais recente, está sem clube desde 2021 quando saiu do Aster Brasil-ES. Segundo site de estatísticas Ogol, ele está aposentado após passagens por Potiguar-RN, Tupi-MG, América de Teófilo Otoni-MG, Villa Nova-MG e Samambaia-DF.

O atual camisa 9 do sub-20 do Verdão tem se destacado pelo oportunismo nos lances e o bom posicionamento na grande área. Ele balançou as redes em todas as fases do time no torneio: contra o Juazeirense-BA, uma vez, e América-SP, duas vezes, pela fase de grupos.

Depois, diante de Sampaio Corrêa-MA, Juazeirense-BA, Mirassol e Floresta-CE, duas vezes, nos mata-matas da competição. O único jogo em que o atacante passou em branco foi diante do Rio Preto-SP.

Dos oito gols feitos, três deles foram marcados em cobranças de pênaltis, convertidos com o pé direito e deslocando o goleiro. No último jogo, pelas quartas, a ‘frieza’ do jogador na cobrança chamou atenção entre os torcedores.

Goleiro bem que tentou desestabilizar o Ruan Ribeiro, mas não deu muito certo não … Palmeiras 2 X 0 floresta pic.twitter.com/lejDEqmFlP — Jornal Palestrino (@JornalPalestr) January 19, 2023

Em 2022, Ruan fez 42 jogos pelas categorias de base e anotou 13 gols, média de 0,31 por partida. Ele foi titular em 23 partidas, preterido muitas vezes para a utilização de Endrick em jogos pela Copinha, Paulista sub-20, Copa do Brasil sub-20 e Brasileirão sub-20.

Nascido em Imperatriz, no Maranhão, ele chegou ao clube ainda em 2017 na categoria sub-15.

A nova promessa está também a um gol de alcançar o atacante Edmilson e se tornar o maior artilheiro da história do clube na Copinha. Ele tem nove bolas na rede em três participações.

Ao lado do atacante Kevin e do meio-campista Pedro Lima, entre outros do atual elenco, Ruan representa a nova safra de jogadores talentosos da Academia do Palmeiras. A equipe está invicta na Copinha, com 26 gols marcados e apenas dois gols sofridos, em sete jogos.

Pela semifinal, o alviverde paulista encara o Goiás no próximo sábado, 21, às 21h (de Brasília), em casa, no estádio Allianz Parque, em busca de vaga na decisão. A final será jogada no Allianz Parque ou no estádio do Canindé.