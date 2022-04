Rooney cutuca Cristiano Ronaldo: ‘Todos têm inveja dele, menos Messi’

O ex-atacante inglês Wayne Rooney, hoje treinador do Derby County, da segunda divisão, alfinetou seu ex-companheiro de time Cristiano Ronaldo após o português chamá-lo de “invejoso” por causa de comentários feitos sobre seu retorno ao Manchester United. Questionado sobre a fala de CR7, Rooney ironizou e disse que todos os jogadores do mundo sentem inveja dele, menos um: Lionel Messi, seu eterno rival.

“Eu diria que não há um jogador de futebol no planeta que não tenha inveja de Cristiano Ronaldo”, disse Rooney, durante entrevista coletiva no Derby County. “A carreira que ele teve, os troféus que conquistou, o dinheiro que ganhou. Seu ‘tanquinho’, seu corpo. Acho que todos os jogadores, menos Lionel Messi, têm inveja de Cristiano”.

A troca de farpas começou na última segunda-feira, 4, quando Rooney apareceu como convidado no programa Monday Night Football, do canal Sky Sports, e criticou as atuações de Cristiano Ronaldo desde que o português voltou ao Manchester United no meio do ano passado.

“Ele fez gols importantes no começo da temporada na Liga dos Campeões, fez três contra o Tottenham, mas acho que, olhando para o futuro do clube, você tem que apostar em jogadores mais jovens e com mais fome, para levantar o time nos próximos dois ou três anos. Cristiano está envelhecendo um pouco, claro que não é o jogador que era quando tinha 20 anos, isso acontece. É uma ameaça de gol, mas acho que durante o resto da partida, precisa de mais”, disse Rooney.

Posteriormente, o ex-jogador inglês publicou em seu Instagram uma foto dele na bancada do programa. Cristiano Ronaldo então comentou a foto com a frase “Dois invejosos”, dando continuidade à polêmica.

Rooney e Cristiano jogaram juntos no Manchester United de 2004 a 2009, ano em que o português deixou o clube para jogar no Real Madrid. Como companheiros de clube, conquistaram um tricampeonato inglês (2007, 2008 e 2009) e uma Liga dos Campeões (2008). Também ficou famoso um episódio na Copa do Mundo de 2006 em que Cristiano Ronaldo pressionou o árbitro para expulsar Rooney por um pisão em Ricardo Carvalho no jogo das quartas de final entre Inglaterra e Portugal.

