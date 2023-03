Rony titular? As opções da seleção de Ramon para enfrentar o Marrocos

O Brasil enfrenta o Marrocos, neste sábado, 25, às 19h (de Brasília), na cidade de Tânger, em amistoso. O primeiro compromisso da seleção após a decepção na Copa do Mundo de 2022 terá Ramon Menezes como treinador interino e a possibilidade de novidades. De acordo com os treinos realizados nos últimos dias, as principais dúvidas são no gol e na escolha do trio de ataque.

Na última quinta-feira, 23, o time que começou o treinamento como titular teve Rony, Rodrygo e Vinicius Júnior na frente. Após alguns minutos, Ramon trocou o atacante do Palmeiras pelo seu companheiro de time, o meia Raphael Veiga. O goleiro Weverton também entrou quando Ederson, do Manchester City, sentiu problemas estomacais e deixou o treino.

A formação preferida e treinada em outros momentos, no entanto, foi com a saída de Veiga e a entrada de Antony, que foi utilizado à direita do ataque, com Vinicius à esquerda e Rodrygo pelo meio. Assim, a equipe mais testada teve Ederson; Emerson Royal, Éder Militão, Ibañez e Alex Telles; Casemiro, Andrey Santos e Lucas Paquetá; Antony, Vinicius Júnior e Rodrygo. Ainda houve testes com João Gomes, volante do Wolverhampton, na posição de Andrey, do Vasco. Entre os jovens, o atacante Vitor Roque, do Athletico Paranaense, também teve certo prestígio e pode ser uma das alternativas para Ramon.

Quarto colocado na última Copa do Mundo, Marrocos é considerado um duro adversário, especialmente por jogar em casa, com forte apoio de sua torcida. Para o amistoso, o treinador Walid Regragui manteve a base que fez história no Catar: 20 dos 30 convocados para a data Fifa disputaram o Mundial. Dos titulares na Copa, apenas o meio-campista Selim Amallah, machucado, não foi chamado. O provável time contra o Brasil tem Bono; Hakimi, Aguerd, Saïss e Mazraoui; Amrabat, Ounahi e Sabiri; Ziyech, Boufal e En-Nesyri.

Brasil e Marrocos se enfrentaram duas vezes na história. Em 1997, em amistoso, a seleção brasileira venceu por 2 a 0, com dois gols de Denilson. Já em 1998, na fase de grupos da Copa do Mundo, o Brasil fez 3 a 0, com gols de Ronaldo, Rivaldo e Bebeto.