Ronaldo oficializa compra da SAF do Cruzeiro e fala em trazer resultados

O Cruzeiro anunciou no fim da tarde desta quinta-feira, 14, que Ronaldo Fenômeno concretizou a compra de 90% da SAF do clube. O acordo põe fim a quatro meses de intensas polêmicas e torna o ex-atacante do clube e da seleção brasileira, enfim, oficialmente dono da maior parte das ações. Ele tinha até o dia 18 deste mês para definir os moldes e assinar o vínculo.

“Seguimos mirando curto, médio e longo prazo. Temos diversas frentes com forte atuação e vejo perspectiva de um trabalho bastante difícil, mas que agora tem segurança contratual para funcionar e trazer resultados ao Cruzeiro. Me sinto honrado por poder liderar o processo de reconstrução do clube”, disse o ex-jogador.

“A torcida, mercado e demais stakeholders podem ter certeza que não descansaremos até implementar amplamente um modelo de gestão eficiente, ético e que traga sucesso desportivo”, completou.

O desfecho foi encaminhado no último dia 4, após a aprovação as condições impostas por Ronaldo para concretizar a negociação. No acordo, foi aprovada a passagem dos centros de treinamento Toca I e Toca II para a SAF, como garantia para o processo de quitação de dívidas.

Uma possível venda dos imóveis precisava ser dividida igualmente entre associação e sociedade anônima. Junto aos acordos, admitiu-se um pedido de Recuperação Judicial do clube, que em 2022 disputa a Série B do Brasileiro pelo terceiro ano seguido.

Na ocasião, Ronaldo discursou e animou cruzeirenses nas redes sociais: “temos muito trabalho pela frente e eu tenho muito entusiasmo e muita confiança para a gente voltar o que era antes. Portanto, de agora em diante, eu peço a todos: só existe um Cruzeiro, não existe SAF ou associação. Vamos para cima do nosso objetivo, voltar à elite do futebol brasileiro. Seremos gigantes novamente. Vocês têm o meu compromisso.”

Hoje foi um dia histórico! Ainda não temos nada para comemorar. Vamos trabalhar MUITO para conquistar todos os nossos objetivos. Unidos e em paz vamos recolocar o @cruzeiro no lugar de onde nunca deveria ter saído. 💙 — Ronaldo Nazário (@Ronaldo) April 5, 2022

O time ocupa a quinta colocação na Série B, com três pontos. Na última terça, 12, venceu por 1 a 0 o Brusque-SC, no Mineirão. A equipe volta a jogar no próximo sábado, 23, contra a Tombense-MG.

