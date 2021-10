Ronaldo Fenômeno aponta Benzema como favorito para Bola de Ouro

Atualizado em 14 out 2021, 13h39 - Publicado em 14 out 2021, 13h36

Atualizado em 14 out 2021, 13h39 - Publicado em 14 out 2021, 13h36

O ex-atacante Ronaldo elegeu o francês Karim Benzema, do Real Madrid, como o nome favorito para a conquista da Bola de Ouro, tradicional e almejado prêmio entregue pela revista France Football. Pelas redes sociais, o Fenômeno disse que Benzema é o escolhido por ele pelo nível de atuações que vem apresentando nos últimos anos. O vencedor será conhecido no próximo dia 29 de novembro, em um evento de gala no Théâtre du Chatelet, em Paris.

“Sem dúvida, meu candidato à Bola de Ouro é Benzema. O melhor atacante, joga em alto nível há 10 anos e foi campeão de tudo”, registrou, publicando uma foto ao lado de Benzema.

O camisa 9 do Real Madrid é um dos 30 indicados depois da votação de 180 jornalistas. Lionel Messi, último ganhador e recordista de conquistas, foi também confirmado entre eles. Até Messi, em entrevista a France Football, reconheceu a grande temporada do francês.

“Tenho dois jogadores do meu time em quem eu votaria: Neymar e Mbappé. Há outros jogadores que individualmente fizeram uma grande temporada como o Lewandowski. O Karim Benzema também teve um excelente ano”. O francês fez 30 gols e distribuiu nove assistências em 40 jogos na última temporada.

Benzema vive, atualmente, o seu melhor momento pelo Real. Em dez jogos até aqui, marcou dez gols, além de ter sido protagonista na conquista da última Nations League com a seleção francesa.

Do clube espanhol, somente Benzema e o meio-campista croata Luka Modric estão entre os indicados. Neymar voltou a figurar na lista após ficar ausente em 2019. Na ocasião, três brasileiros foram indicados: o goleiro Alisson, o zagueiro Marquinhos e atacante Roberto Firmino.

A premiação voltará a ser entregue após um hiato na última temporada em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Em 2020, a revista francesa optou por fazer uma versão diferente, o troféu Bola de Ouro Dream Team, que escolheu o time ideal de todos os tempos. A seleção final, após indicações divididas entre defensores, meio-campistas e atacante durante todo o mês de outubro, teve a presença de três brasileiros: Cafú, Pelé e Ronaldo.

Os 10 melhores foram eleitos por 140 jornalistas de todo o mundo. A premiação também abriu uma votação popular em seu site (que não teve peso no resultado). A equipe histórica foi escalada no sistema 3-4-3: Lev Yashin (Rússia); Cafu (Brasil), Beckenbauer (Alemanha), Maldini (Itália), Lothar Matthaus (Alemanha), Xavi (Espanha), Pelé (Brasil), Diego Maradona (Argentina), Lionel Messi (Argentina), Ronaldo (Brasil) e Cristiano Ronaldo (Portugal).

Essa foi a primeira vez desde a criação do prêmio, em 1956, que a revista francesa optou por não entregar o Bola de Ouro ao melhor jogador da temporada alegando que o período foi totalmente comprometido pela pandemia.

