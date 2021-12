Ronaldo está de volta ao Cruzeiro, agora como dono. O ex-atacante de 45 anos revelou neste sábado, 18, que comprará o clube mineiro pelo qual iniciou sua carreira como jogador, em 1993. O acordo foi selado o em São Paulo, em encontro com o presidente do clube, Sérgio Santos Rodrigues.

O Cruzeiro confirmou o acerto, mas ainda sem dar maiores detalhes, como os valores envolvidos. Em 2022, o clube de Belo Horizonte disputará a Série B do Brasileirão pelo terceiro ano consecutivo.

“Feliz demais de ter concluído essa operação. Tenho muito a retribuir ao Cruzeiro, levar o Cruzeiro aonde ele merece estar. Temos muito trabalho pela frente. Peço ao torcedor que se conecte outra vez ao clube, vá ao estádio, porque vamos precisar de muita força e união. Temos muito trabalho e ambição para fazer o Cruzeiro novamente. Não temos nada que comemorar ainda, mas temos muita ambição”, em vídeo publicado nas redes sociais de Sérgio Santos Rodrigues.

Ronaldo, que também é dono do Valladolid, clube da segunda divisão espanhola, será acionista majoritário do Cruzeiro SAF, modelo de clube-empresa constituído há duas semanas. “O futebol no Brasil tem que mudar a forma de gestão. Ainda tem que resolver muitas coisas para concluir a operação. Tem uma dívida grande do Cruzeiro. A gente tem toda a tramitação, renegociação para fazer. Mas é um início da nova trajetória”, afirmou Pedro Mesquita, diretor da XP Investimento, que conduziu a operação.

💙🦊 — Ronaldo Nazário (@Ronaldo) December 18, 2021

“O clube revelou o Ronaldo para o mundo, agora o Ronaldo está abrindo as portas para o mundo de novo. Um trabalho muito bem feito e costurado há um tempo. Já conhecido como presidente, agora acionista majoritário do Cruzeiro SAF”, completou Sérgio Santos Rodrigues, durante a live com o Fenômeno. Ronaldo atuou pelo Cruzeiro entre 1993 e 1994, em 58 jogos, com 56 gols marcados. Em seguida, se transferiu para o PSV, depois de conquistar a Copa do Mundo de 1994, como reserva da seleção brasileira.