Ronaldo confirma que Cruzeiro deve voltar ao Mineirão; entenda polêmica

O Cruzeiro está próximo de voltar a mandar jogos no Mineirão, segundo Ronaldo, gestor da SAF do clube. O dirigente afirmou na última segunda-feira, 24, no programa Boleiragem, do SporTV, que um acordo com a Minas Arena, concessionária que administra o estádio, está próximo de ser assinado.

Após meses atuando na Arena Independência, jogos a partir de maio devem ocorrer no Gigante da Pampulha. De acordo com o ex-atacante, o contrato está próximo de ser assinado: “Esta semana devemos anunciar um final feliz e um acordo pelo menos para os próximos três anos.”

Ainda assim, Fenômeno ponderou que eventos já marcados até o fim do ano podem ser um empecilho. Durante a fala, também agradeceu a interferência estadual na negociação. “O Governo do Estado de Minas entendeu nosso pedido. É bem razoável dividir as receitas, por exemplo, camarote, bar e estacionamento. Logicamente a Minas Arena se adiantou e fez muitos compromissos de shows, vamos ver o que vai sobrar para nós até o final do ano sobre possibilidade de jogos no Mineirão.”

A polêmica entre as partes teve início em fevereiro, quando Ronaldo deu como rompida a relação e chegou a dizer que o Cruzeiro não mandaria jogos no estádio este ano. Na ocasião, em transmissão ao vivo pelo seu canal da Twitch, o gestor cutucou a Minas Arena e o futuro do Mineirão.

“Os cruzeirenses têm o Mineirão como a sua casa, mas estamos em um contrato muito mal feito. É um dos piores contratos que o Estado tem, logicamente que a Minas Arena está muito confortável. Para a gente, o Mineirão vai virar uma casa de show muito bacana. Eles priorizaram isso”, disse Ronaldo.

A administração do Mineirão pela Minas Arena é uma parceria público-privada com o Governo de Minas Gerais. O contrato assinado desde a reforma do estádio para a Copa do Mundo de 2014 tem vigência até 2040. O Estado já repassou mais de R$ 1 bilhão para a empresa, segundo informações divulgadas pelo Superesportes, em abril de 2022.