Ronaldo compra Cruzeiro e título do São Paulo: resumo do fim de semana

Na reta final do ano de 2021, o fim de semana contou com muitas novidades. Fora das quatro linhas, a principal foi a compra do Cruzeiro por Ronaldo Fenômeno. Dentro de campo, o futebol feminino do São Paulo venceu o Brasil Ladies Cup. Confira, abaixo, o melhor do fim de semana.

Ronaldo Fenômeno e Cruzeiro

Ronaldo está de volta ao Cruzeiro, agora como dono. O ex-atacante de 45 anos revelou neste sábado, 18, que comprará o clube mineiro pelo qual iniciou sua carreira como jogador, em 1993. O acordo foi selado em São Paulo, em encontro com o presidente do clube, Sérgio Santos Rodrigues. O ex-jogador investiu R$ 400 milhões para ter 90% das ações do Cruzeiro SAF (Sociedade Anônima do Futebol) e se tornar sócio majoritário do clube mineiro. Ronaldo Fenômeno também preside o Real Valladolid, da Espanha.

Futebol feminino

O São Paulo é o campeão da primeira edição do Brasil Ladies Cup. Na final do torneio de futebol feminino, o Tricolor venceu o Santos por 3 a 2, no Allianz Parque, e ficou com a taça. Os gols do São Paulo foram anotados por Duda, Naná e Thaís Regina. Já o Santos fez com Brena e Ketlen.

🏆 É CAMPEEEEEÃÃÃÃÃÃÃOOO! O São Paulo venceu o Santos pelo placar de 3 a 2 e conquistou o Brasil Ladies Cup, no Allianz Parque!#FutebolFemininoTricolor#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/HQJ5UrRWOQ — São Paulo FC (@SaoPauloFC) December 19, 2021

Recorde na Itália

Dusan Vlahovic, atacante sérvio de 21 anos, segue brilhando pelos campos da Itália. No domingo, 19, o jogador da Fiorentina anotou um gol no empate do seu time diante do Sassuolo por 2 a 2 e chegou a 33 gols em 2021 pelo Campeonato Italiano, igualando o número de Cristiano Ronaldo em 2020, pela Juventus. Essas são as melhores marcas em um ano nos últimos 60 de competição nacional.

⚜️🟣👑 𝗗𝘂𝘀𝗮𝗻 𝗩𝗹𝗮𝗵𝗼𝘃𝗶𝗰 👑🟣⚜️ 3️⃣3️⃣ gol nel 2021 : Dusan, sei un magnifico talento 🥰#Vlahovic #SerieATIM💎 #WeAreCalcio pic.twitter.com/mBWaSIIYTo — Lega Serie A (@SerieA) December 19, 2021 Continua após a publicidade

Inglês

O Manchester City goleou o Newcastle por 4 a 0, e viu os rivais diretos na briga pelo título tropeçaram para construir uma boa vantagem na ponta. Agora, os comandados por Pep Guardiola ocupam o primeiro lugar, com 44 pontos. O vice-líder Liverpool empatou por 2 a 2 com o Tottenham e está 3 pontos atrás. Já o Chelsea terminou com o placar zerado contra o Wolves e continua em terceiro, seis pontos atrás.

Italiano

Com a Inter de Milão isolada na liderança do Campeonato Italiano, os outros clubes tentam não perder o time, que soma 43 pontos, de vista. No duelo direto pela vice-liderança, o Napoli venceu o Milan em pleno San Siro e assumiu o segundo lugar. A Atalanta perdeu a chance de subir na tabela ao ser goleada por 4 a 1 em casa para a Roma, que assumiu a 5ª posição. A Juventus, que ainda tenta engrenar, venceu o Bologna por 2 a 0.

Espanhol

O Real Madrid empatou sem gols com o Cádiz, mas segue isolado na liderança do Espanhol. Ainda no fim de semana, o Barcelona derrotou o Elche por 3 a 2 e o Sevilla venceu o Atlético de Madri por 2 a 1.