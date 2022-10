Romário, Joel Santana e Bebeto: o resultado dos candidatos do futebol

O primeiro turno das eleições gerais de 2022 foi realizado no Brasil no último domingo, 2. Entre a disputa pelos cargos, houve um número expressivo de candidatos ligados ao futebol. Nomes como Romário, Danrlei e Bobô foram eleitos, diferente de Bebeto, Douglas, Joel Santana, entre outros.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Até o momento, segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), 99,9% das urnas foram apuradas. Para o cargo de presidente da República, a decisão entre Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) ficou para o segundo turno, a ser disputado dia 30 de outubro. No entanto, as vagas para senadores, deputados federais e deputados estaduais já foram definidas.

Confira o resultado dos candidatos ligados ao futebol nas eleições:

ELEITOS

Romário | PL (Partido Liberal)

Obrigado, obrigado e obrigado. Não tenho palavras para descrever a emoção de ser reconduzido ao Senado pelo povo do Rio de Janeiro. Prometo a vocês que trabalharei ainda mais para entregar uma melhor qualidade de vida para a população fluminense e brasileira. pic.twitter.com/9o4gPum7wS — Romário (@RomarioOnze) October 3, 2022

O campeão mundial com a seleção brasileira em 1994 foi reeleito senador pelo Rio de Janeiro, com 2.384.331 votos, totalizando 29,19% dos votos válidos.

Eduardo Bandeira de Mello | PSB (Partido Socialista Brasileiro)

Ex-presidente do #Flamengo, Bandeira de Mello é eleito Deputado Federal no Rio de Janeirohttps://t.co/6gLxsPlaEO — Coluna do Fla | Flamengo (@ColunadoFla) October 3, 2022

Ex-presidente do Flamengo, após não obter sucesso em 2018, foi eleito como deputado federal no Rio de Janeiro. Bandeira recebeu 72.725 votos.

Continua após a publicidade

Danrlei | PSD (Partido Social Democrático)

As eleições de hoje tem forte influência na eleição gremista. Danrlei eleito deputado federal, não vai à presidência do Grêmio e vai apoiar Guerra. Guerra se torna o favorito das eleições gremistas. — Maurício Wiklicky (@mwgremio) October 3, 2022

O ex-goleiro está reeleito como deputado federal no Rio Grande do Sul. Danrlei recebeu 97.824 votos e segue no cargo que ocupa desde 2011. Caso perdesse, disputaria a presidência do Grêmio, clube em que teve passagem muito vitoriosa.

Bobô | PCB (Partido Comunista Brasileiro)

Ex-jogador de destaque por equipes tradicionais e com passagem pela seleção brasileira, foi reeleito como deputado estadual pela Bahia. Bobô teve 61.469 votos e vai para o terceiro mandato.

Alencar da Silveira Júnior | PDT (Partido Democrático Trabalhista)

Presidente social do América Mineiro, foi reeleito como deputado estadual por Minas Gerais. O político ocupa o cargo desde 1995 e segue por mais um mandato após receber 60.238 votos.

NÃO ELEITOS

Alexandre Kalil (ex-presidente do Atlético Mineiro)| PSD (Partido Social Democrático) | Derrotado no 1º turno na disputa por governador de Minas Gerais

Ceará (ex-Cruzeiro e PSG) | Podemos | Derrotado na disputa por deputado federal em Minas Gerais

Sérgio Sette Câmara (ex-presidente do Atlético Mineiro) | Republicanos | Derrotado na disputa por deputado federal em Minas Gerais

Sergio Santos Rodrigues (presidente social do Cruzeiro) | Podemos | Derrotado na disputa por deputado federal em Minas Gerais

Dinei (ex-atacante) | Avante | Derrotado na disputa por deputado federal em São Paulo

Bebeto (campeão mundial com a seleção brasileira em 1994) | PSD (Partido Social Democrático) | Derrotado na disputa por deputado federal no Rio de Janeiro

Marcos Braz (vice-presidente do Flamengo) | PL (Partido Liberal) | Derrotado na disputa por deputado federal no Rio de Janeiro

Joel Santana (ex-treinador) | Pros | Derrotado na disputa por deputado federal no Rio de Janeiro

Douglas (ex-jogador) | União Brasil | Derrotado na disputa por deputado federal no Rio Grande do Sul

Gilson Kleina (treinador) | PP (Progressistas) | Derrotado na disputa por deputado federal no Paraná

Gabigol da Torcida (sósia de Gabriel Barbosa) | PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) | Derrotado na disputa por deputado estadual no Rio de Janeiro

João Leite (ex-goleiro) | PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) | Derrotado na disputa por deputado estadual em Minas Gerais

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!