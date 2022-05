Roma x Feyenoord: onde assistir e tudo sobre a final da Conference League

Roma e Feyenoord entram em campo nesta quarta-feira, 25, às 16h (de Brasília), no Air Albania Stadium, em Tirana, na Albânia, pela finalíssima da Conference League. Esta é a primeira decisão do torneio recém-criado pela Uefa, o terceiro em importância na Europa, atrás da Liga dos Campeões – cuja final será no dia 28, entre Real Madrid e Liverpool – e da Liga Europa, que foi vencida pelo Eintracht Frankfurt, da Alemanha, em decisão disputada contra o Rangers, da Escócia, na semana passada.

PLACAR lista a seguir onde assistir ao confronto, as campanhas das equipes até aqui, os principais destaques e curiosidades. Confira:

Onde assistir

A partida será transmitida pela Cultura e pelo SBT, em TV aberta e também estará disponível pelo próprio site do SBT, além do canal fechado ESPN 2 e do streaming Star+.

As campanhas

O Feyenoord chega invicto à final, com oito vitórias, quatro empates e nenhuma derrota. Depois de se classificar na liderança do Grupo E, com 14 pontos, despachou no mata-mata o Partizan, da Sérvia, o Slavia Praha, da República Tcheca, e o Olympique de Marseille, da França.

O jogo que garantiu a vaga na final terminou em um empate sem gols contra a equipe francesa, o que fez valer a vantagem do agitado primeiro jogo, em casa, por 3 a 2. Artilheiro da competição, o nigeriano Cyriel Dessers marcou duas vezes na partida, enquanto o colombiano Luis Sinisterra fez o outro gol.

Já a Roma chega com sete vitórias, três empates e duas derrotas. Apesar da campanha consistente na competição, ainda na primeira fase a equipe de José Mourinho sofreu uma goleada por 6 a 1 do pequeno time norueguês Bodo/Glimt. Mesmo com o tropeço, o time italiano se recuperou.

Na fase de mata-mata, eliminou o holandês Vitesse por 2 a 1 no placar agregado, o próprio Bodo/Glimt por 5 a 3 (depois de sair perdendo no primeiro jogo) e o inglês Leicester City, nas semifinais, por 2 a 1.

Destaques

Pelo Feyenoord, Cyriel Dessers é o artilheiro da Conference League, com 10 gols em 12 jogos (seis como titular), e a principal esperança de bola na rede na final. Além dele, se destacam Guus Til e Luis Sinisterra – o trio é responsável por mais de 50% dos gols da equipe holandesa na temporada.

Pelo lado italiano, o camisa 9 Tammy Abraham, de 23 anos, em sua primeira temporada na Roma, é o grande nome. O inglês marcou nove gols em 12 jogos na Conference League, um a menos que Dessers. Revelado pelo Chelsea, Abraham acumula passagens por Aston Vila, Swansea e seleção inglesa. Além dele, se destacam os meias Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo.

Premiação

O campeão da competição vai levar para casa o valor de 5 milhões de euros (cerca de 25 milhões de reais); já o vice receberá 3 milhões de euros (cerca de 15,44 milhões de reais). Além disso, o vencedor garante vaga na Liga Europa na próxima temporada.

Prováveis escalações:

Roma: Rui Patrício; Roger Ibañez, Marash Kubulla e Gianluca Mancini; Leonardo Spinazzola, Jordan Veretout, Sérgio Oliveira e Nicola Zalewski; Nicolò Zaniolo, Lorenzo Pellegrini e Tammy Abraham. Técnico: José Mourinho.

Feyenoord: Ofir Martziano; Lutsharel Geertruida, Gernot Trauner, Marcos Senesi e Marcus Pedersen; Fredrik Aursnes, Orkun Kökçu, Reiss Nelson, Guus Til e Luis Sinisterra; Cyriel Dessers. Técnico: Arne Slot.

