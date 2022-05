Roma vence o Feyenoord em decisão e é campeã da Conference League

A Roma confirmou o favoritismo e faturou nesta quarta-feira, 25, o título da primeira edição da Conference League. A equipe italiana venceu o Feyenoord por 1 a 0 no Air Albania Stadium, em Tirana, na Albânia, com um gol marcado ainda no primeiro tempo pelo atacante Nicolo Zaniolo.

A conquista coroa o primeiro troféu romanista nos últimos 14 anos – o último havia sido o da Copa da Itália, em 24 de maio de 2008 – e também a redenção do técnico português José Mourinho, agora único vencedor dos três principais torneios de clubes organizados pela Uefa: Liga dos Campeões e Liga Europa, duas vezes cada um, e a Conference League.

Esse foi o 26º troféu do português que, concidentemente, havia sido o último treinador a conduzir uma equipe do país a um título europeu: a Inter de Milão, campeã da Champions na temporada 2009/10.

A Roma encerra a competição com oito vitórias, três empates e duas derrotas, um aproveitamento de 62,2% dos pontos disputados. Apesar da campanha consistente, precisou superar ainda na primeira fase uma goleada por 6 a 1 do pequeno time norueguês Bodo/Glimt, a maior da carreira de Mourinho. Mesmo com o tropeço, o time italiano se recuperou.

O jogo iniciou truncado, com diversos erros de passes e tentativas de construções de jogadas por ambas as equipes. Aos 14, a Roma sofreu um baque: a perda de Mkhitaryan, por lesão, substituído pelo volante Sérgio Oliveira.

A primeira grande chance foi logo convertida em gol. Aos 31 minutos, Mancini lançou para a área e encontrou Zaniolo livre de marcação. O italiano dominou no peito e deu um leve toque por cobertura na saída do goleiro Bijlow.

A resposta do Feyenoord chegou aos 40, em chute de longa distância do meia Köckü, defendida pelo goleiro Rui Patrício em dois tempos, sem grande dificuldade.

Diferente da primeira etapa, a segunda começou em ritmo alucinante e insistente pressão do Feyenoord no campo de defesa dos italianos. Logo com um minuto, após cruzamento pela direita, Mancini desviou contra o próprio gol, acertando a trave. Na sobra, Til obrigou Rui Patrício a fazer defesa providencial.

Na sequência do lance, o árbitro consultou o VAR para checar uma possível marcação de pênalti no lance. A possibilidade foi abortada mesmo sem auxílio do vídeo.

Aos quatro, novamente o time holandês quase conseguiu o empate. Desta vez, o lateral-esquerdo Malacia chutou forte, de fora da área, e exigiu nova grande aparição de Patrício.

A Roma respondeu somente aos 22, com o atacante Abraham, autor de 27 gols e um dos principais nomes da equipe durante toda a temporada. O inglês recebeu bom lançamento, dominou e finalizou para fora. Aos 27 foi a fez do volante Veretout quase marcar em tentativa de fora da área.

A partida se encaminhou para o final movida por muito nervosismo e raras chances efetivas de gol. Nos cinco minutos de acréscimo dados pelo árbitro, o goleiro Bijlow ainda tentou um gol salvador, indo para a área cabecear, mas quase viu a Roma ampliar em contra-ataque.

Campeã, a Roma vai levar para casa 5 milhões de euros (cerca de 25 milhões de reais). Já o Feyenoord, o vice, receberá 3 milhões de euros (cerca de 15,4 milhões de reais). Além disso, o vencedor garantiu vaga na Liga Europa na próxima temporada.

